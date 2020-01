Le premier film de Marvel en 2020 vient d’être gâché par deux grosses fuites – .

Le premier film MCU Phase 4 est un film que les fans recherchent depuis des années. Black Widow, qui sortira dans les salles le 1er mai, sera une sorte d’histoire d’origine pour Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) que Marvel a attendu trop longtemps pour faire. Le film n’est pas tout à fait l’origine que certains voulaient, comme nous le savons pour un fait qui se déroule principalement entre les événements de la guerre civile et de la guerre à l’infini, mais il est néanmoins passionnant.

Tout d’abord, cela nous montrera une version de Nat que nous n’avons jamais pu voir. Un Nat qui ne fait pas partie des Avengers et qui est en fuite après les événements du film Captain America le plus épique jamais réalisé. Deuxièmement, en nous montrant des événements plus proches de nos jours, Marvel garde la porte ouverte afin qu’elle puisse un jour livrer une véritable histoire d’origine pour Nat. Cependant, le timing de Black Widow est certainement intéressant.

Nat est décédée dans Endgame dans une scène déchirante sur Vormir, nous savons donc qu’elle n’apparaîtra dans aucun film survenu après 2023 dans la chronologie principale du MCU. Les Avengers, cependant, pourraient encore avoir un membre de l’équipe de la variété Black Widow à l’avenir, et ce film pourrait présenter Yelena Belova (Florence Pugh), en tant que nouvelle Black Widow. Bien sûr, ce n’est qu’une spéculation pour le moment, car nous ne savons pas si Marvel prévoit de garder Black Widow dans une future liste des Avengers. Cela dit, nous avons quelques fuites massives de l’intrigue de Black Widow pour vous qui nous disent à quoi s’attendre du prochain film – attention, spoilers importants suivent ci-dessous, c’est donc un article de Black Widow que vous voudrez éviter si vous détestez les spoilers.

Certaines personnes aiment les spoilers et ne peuvent pas en avoir assez, tandis que d’autres veulent tout faire pour les éviter. C’est votre dernière chance d’éviter que les spoilers suivants ne gâchent la plupart des surprises de Black Widow – en supposant qu’elles soient exactes, bien sûr. Si vous voulez que les événements du film vous surprennent, jetez un œil à la dernière bande-annonce de Black Widow:

Si vous êtes toujours là, alors vous devez être impatient de savoir ce que Marvel pourrait nous réserver. La bonne nouvelle est que nous n’en avons pas une, mais deux fuites de Black Widow qui révèlent l’intégralité de l’intrigue du film. La mauvaise nouvelle est que nous examinons les fuites de 4chan, vous devriez donc tout absorber avec un grain de sel massif. Nous n’avons aucune confirmation pour tout cela, et même si les deux fuites semblent correspondre parfaitement, cela ne suffit pas. Peut-être que la même personne est derrière les deux postes.

Nous avons la fuite d’octobre 2019 (via Redditor Tsblloveyou) et la fuite de novembre 2019 (via Zepanda66), qui racontent essentiellement la même histoire.

Melina Vostokoff (Rachel Weisz) est apparemment la nouvelle dirigeante de la salle rouge, et elle cherche à transformer de nouvelles jeunes femmes en puissantes veuves noires. Natasha et Yelena feront équipe pour l’arrêter, avec Alexei Shostakov / Red Guardian (David Harbour) O-T Fagbenle (Rick Mason) pour les aider.

La fuite de novembre nous donne un détail passionnant sur l’intérêt de Nat pour tout cela. Apparemment, après la signature des accords, Nat poursuit un outil Foxcharge, une gomme numérique qui peut effacer les données de prix, de visage et d’ADN de toutes les bases de données gouvernementales. Yelena, quant à elle, est chargée de tuer Nat sans savoir que la cible est sa sœur – ce qui explique la scène de combat entre eux dans la bande-annonce:

L’intrigue a essentiellement 3 fils, obtenir Foxcharge, Nat étant poursuivi par tous les gouvernements et arrêter “Melina”, qui finit par se transformer en Iron Maiden remaniée dans un costume très similaire à Matt LeBlanc dans Lost in Space, de réactiver la Black Widow programme.

Les deux fuites, quant à elles, disent que Mason, un ancien amoureux de Nat et un ancien agent du SHIELD qui aide les espions internationaux, est en fait le Taskmaster, le méchant du film qui est capable de reproduire tous les mouvements d’un adversaire. Taskmaster finit également par tuer Red Guardian, dit la fuite de novembre, et il tue presque Nat. Cependant, Yelena finira par lui tirer dessus et sauver la vie de sa «sœur»:

Taskmaster semble toujours savoir où ils seront. Le film vous fait penser que tous ses alliés pourraient être lui. Il est capable de refléter parfaitement tous les styles de combat. A un combat mémorable avec Red Guardian. Une version de combat de barre sale de Cap contre Cap dans Endgame.

Il a un tank / centre de commandement mobile qui se conduit. Pensez à la moto badass d’Idris Elba à Hobbs et Shaw. Ça va voler la vedette de la même manière.

L’Arc du film est vraiment ce monde sauvage qui rappelle Natasha, et elle essaie de faire sortir sa famille.

Mason se révèle être Taskmaster et tue Red Guardian devant Natasha et Yelena lors d’un combat culminant entre tous et Melina. Les Black Widows restantes se tournent contre Iron Maiden, et elle finit enfermée dans la chambre de torture de la chambre rouge pour obtenir justice.

Yelena tue Taskmaster en lui tirant dessus avec son masque cassé alors qu’il s’apprête à tuer Natasha.

La fuite d’octobre révèle également que le film contient de nombreux flashbacks, qui raconteront «l’enfance, l’entraînement, l’évasion et le recrutement éventuel de Nat par le SHIELD».

En plus des camées de Thaddeus Ross (William Hurt), nous verrons Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark dans une scène supprimée – de Civil War? – où il exhorte Natasha à courir. La fuite d’octobre dit que Hawkeye (Jeremy Renner) est également apparu, et les deux fuites indiquent que le film se termine avec Natasha se reconnectant avec Steve Rogers (Chris Evans) et Sam Wilson (Anthony Mackie) en Italie.

La fuite de novembre indique également que Nat donnera l’outil Foxcharge à Yelena à la fin du film, et la fuite d’octobre indique que le film “définit Yelena comme la nouvelle Black Widow dans le MCU. Elle est plus moralement ambiguë que Natasha, créant une nouvelle dynamique. »Découvrez les deux fuites ci-dessous:

