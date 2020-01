Le premier film de Takashi Miike, «First Love», sortira sur Blu-ray et numérique le mois prochain

Certifié frais sur tomates pourries, Takashi MiikeNouveau film Premier amour (lire la critique de Joe) est sorti dans les salles à la fin de l’année dernière, et maintenant il est rentré chez lui dans un peu moins d’un mois.

Well Go USA apportera First Love au numérique, DVD et Blu-ray sur 11 février.

“Lorsqu’un stratagème en double des yakuzas de bas niveau, Kase (Shota Sometani) se trompe de façon hilarante, un boxeur en phase terminale, Leo (Masataka Kubota), et une call-girl dérangée toxicomane, Monica (Sakurako Konishi), se retrouvent innocemment pris dans la ligne de mire de deux gangs en guerre. Au cours de la nuit de plus en plus ridicule, les deux tombent amoureux passionnément, tandis que la grêle des balles et du sang tombent tranquillement en arrière-plan. De l’auteur prolifique Takashi Miike, ce film yakuza violent teinté de noir, est Miike à son plus amusant et anarchique. “

Joe Lipsett a écrit dans sa critique pour nous: «First Love est un mélange habile de genres, y compris la comédie, le crime et la (légère) romance, et la capacité de Miike à jongler avec une demi-douzaine de scénarios et de personnages bizarres témoigne de sa capacité en tant que écrivain et réalisateur. “