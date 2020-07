Le premier gros spoiler MCU Phase 4 est déjà là

Le premier spoiler majeur pour la prochaine série de films Marvel provient d’une interview.

Disney a retardé la phase 4 du MCU en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, y compris les films et séries télévisées qui auraient dû être diffusés cette année.

Le spoiler n’est pas vraiment une surprise pour les fans de bandes dessinées, mais offre un détail crucial sur les prochaines aventures MCU, qui devraient commencer le 6 novembre avec Black Widow.

La phase 4 du MCU de Marvel aurait dû commencer le 1er mai avec la première tardive de Black Widow que Scarlett Johansson et l’héroïne méritaient. Mais le roman coronavirus a frappé, et Disney a reporté la première. Si nous avons la chance et que le monde peut contenir l’infection d’ici le 6 novembre, nous verrons peut-être dans les salles. Sinon, Black Widow pourrait être encore retardé – jusqu’à présent, Disney hésite à le lancer sur Disney +.

La phase 4 ne concerne pas seulement la prochaine étape des films qui pourrait aboutir à une conclusion de type Endgame. C’est aussi un pari massif sur le streaming. Pas moins de huit émissions de télévision basées sur le MCU seront entrelacées avec les six films de la phase 4. Et trois de ces séries télévisées limitées auraient dû être diffusées cette année, avec The Falcon et le soldat d’hiver initialement prévu pour août. Mais, encore une fois, COVID-19 avait d’autres plans. Les mesures de distanciation sociale ont obligé à interrompre les productions, y compris tous les spectacles qui devaient être lancés cette année.

Alors que les États ont commencé à rouvrir, COVID-19 a connu d’énormes poussées qui pourraient entraîner davantage de retards. Mais nous avons également vu une augmentation des rumeurs et des rapports Marvel. Le plus intéressant arrive à un moment inattendu compte tenu des retards, nous donnant le premier spoiler MCU Phase 4 confirmé. Ce qui suit ci-dessous provient directement des personnes impliquées dans les projets de Marvel, vous devriez donc l’éviter si vous voulez être surpris.

La phase 4 n’a pas de film Avengers autonome, car l’équipe doit être réorganisée après la mort prématurée de Black Widow, Iron Man et Captain America. N’oublions pas que Far From Home les célèbre tous comme des héros déchus, donc le monde n’a probablement aucune idée que Steve Rogers est toujours en vie. Marvel introduira plusieurs nouveaux membres dans la phase 4, y compris des remplacements pour les héros morts. En outre, Marvel construira une nouvelle série de méchants pour remplacer Thanos, y compris le Dr Doom, qui est déjà annoncé comme le meilleur méchant à venir du MCU.

En plus de cela, il y a aussi les nouvelles équipes de héros disponibles pour Marvel maintenant, y compris les Fantastic Four et X-Men, qui devront être introduites dans le MCU à un moment donné dans un avenir relativement proche. En d’autres termes, nous devrons peut-être attendre un peu le film Avengers 5 que nous voulons tous.

Avec la mort de Natasha dans Endgame, nous savons déjà que Black Widow sera une préquelle d’origine. Ce n’est pas une véritable histoire d’origine, car le film se déroule entre Captain America: Civil War et Infinity War, mais le film nous montrera un côté différent de Nat et de sa famille précédente, vu en arrière-plan dans l’image suivante . Nous avons déjà vu plusieurs bandes-annonces et teasers du film, ainsi qu’au moins une fuite de l’intrigue.

Section de l’affiche officielle de Black Widow. Source de l’image: Marvel

Les fans ont déjà émis l’hypothèse que le but de Black Widow est de présenter la nouvelle Black Widow à l’équipe. La «sœur» de Nat, Yelena Belova (Florence Pugh, vue au-dessus de l’épaule gauche de Nat dans l’affiche) devrait reprendre le manteau Black Widow dans le MCU, tout comme dans les bandes dessinées. Et Marvel a apparemment confirmé ce détail.

« [Kevin Feige] Nous avons réalisé que le public s’attendrait à une histoire d’origine, alors bien sûr, nous sommes allés dans la direction opposée », a déclaré la réalisatrice Cate Shortland à Empire. «Et nous ne savions pas à quel point Florence Pugh serait formidable. Nous savions qu’elle serait géniale, mais nous ne savions pas à quel point. Scarlett est si gracieuse, comme, « Oh, je lui donne le bâton. » Donc ça va propulser une autre histoire féminine. «

Bien que n’étant pas vraiment surprenant, il s’agit toujours d’une énorme révélation. En entrant dans le film, nous savons que quoi qu’il arrive à Yelena, elle sera prête à prendre la place de Black Widow. Ce n’est pas exactement une résurrection de Black Widow, et c’est en fait une excellente nouvelle. Les actions héroïques de Nat dans Fin du jeu seraient ruinées si elle était ramenée comme ça. Au lieu de cela, Marvel nous donnera juste une saveur différente de Black Widow, similaire à ce qui se passe avec Captain America.

Le réalisateur a également offert un autre détail sur le film, taquinant que Black Widow traitera du sacrifice non célébré de Nat. «Dans Fin du jeu, les fans étaient contrariés que Natasha n’ait pas eu d’enterrement. Alors que Scarlett, quand je lui en ai parlé, a dit que Natasha n’aurait pas voulu d’enterrement », a expliqué Shortland. « Elle est trop intime, et de toute façon, les gens ne savent pas vraiment qui elle est. Donc, ce que nous avons fait dans ce film a été de permettre à la fin d’être le chagrin ressenti par les individus, plutôt qu’une grande effusion publique. Je pense que c’est une fin qui lui convient. «

Le magazine sera en vente le 8 juillet et pourrait inclure des spoilers Black Widow plus doux. Le film est toujours sur le point d’être lancé le 6 novembre aux États-Unis et le 28 octobre au Royaume-Uni pour l’instant.

