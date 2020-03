Le premier hit solo de Robert Plant était à des kilomètres de Led Zeppelin

Bien que Led Zeppelin se soit terminé soudainement, avec le décès de John Bonham en 1980, on ne sait pas combien de temps le groupe serait resté ensemble. En repensant à ces dernières années Zep à la fin des années 80, Robert Plant a décrit comment il commençait à faire son chemin dans la musique.

“Je développais ma propre indépendance et je ne me sentais plus attaché à eux”, a déclaré Plant Old Rolling Stone. Cette identité a fait sentir sa présence dans In Through the Out Door (1979), la dernière version de Zep que Jimmy Page n’aimait pas exactement.

Et tandis que Page et Bonham ont promis un retour à la lourdeur sur le prochain album, la mort du batteur a interrompu ces plans. Quant à Plant, il a décidé de commencer une carrière solo et (comme il l’a dit à Rolling Stone) “d’établir une identité qui était loin des hurlements et des requins de boue des années 70”.

La carrière solo de Plant a véritablement commencé avec Pictures at Eleven de 1982. L’année suivante, Plant sort le plus gros single de sa carrière solo avec «Big Log». La piste de The Principle of Moments (1983) l’a trouvé assez loin de ses jours Zeppelin pressant le citron.

“Big Log” a fait quelque chose d’impensable dans Led Zeppelin: utiliser une boîte à rythmes

Robert Plant chante sur scène lors de sa tournée “Principle of Moments” le 3 septembre 1983 à Detroit, Michigan. | Ross Marino / .

Led Zeppelin peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais on ne peut nier les éléments clés du groupe. Cela inclurait le brillant travail de guitare de Page, la voix flamboyante de Plant et la maîtrise globale de John Paul Jones. Mais la batterie de Bonham tient une place spéciale dans la légende du groupe.

Donc, les fans de Zep qui ont attrapé le «Big Log» de Plant sur sa carte en 1983 ne pouvaient pas en croire leurs oreilles. L’ancien leader de Zep a-t-il vraiment utilisé une boîte à rythmes? Il l’a fait, et sur son podcast Digging Deep (2019), Plant lui-même a semblé surpris par le choix.

Rappelant l’écriture de «Big Log», Plant a décrit le moment où il a commencé. «Nous avons allumé une boîte à rythmes TR-808», se souvient-il. “Pour moi, je pensais,” C’est tellement merdique, ce son! “” Cependant, une fois que le guitariste Robbie Blunt a commencé à travailler le riff, Plant est devenu un croyant.

Peu de temps après, “” Big Log “est né”, a déclaré Plant sur Digging Deep. «Il semblait vraiment qu’il était tombé d’une bûche. C’était très, très facile d’écrire une chanson sur la route… la plupart de mon temps a été consacré aux allées et venues. »

Plant a déclaré que Phil Collins a incité à utiliser la boîte à rythmes

Robert Plant, vers 1983 | La collection d’images LIFE via .

Sur les deux premiers albums solo de Plant – ainsi que sur sa tournée Principle of Moments et la performance Live Aid de Led Zeppelin – il a fait jouer la batterie par Phil Collins. Et d’une certaine manière, Collins a incité Plant à utiliser la boîte à rythmes sur “Big Log”.

Citant Bonham comme la principale influence sur sa carrière musicale, Collins a offert toute l’aide qu’il pouvait à Plant pendant cette période. Et Plant l’a beaucoup apprécié. Sur Digging Deep, il a décrit Collins comme “une puissance absolue retenue” pour son aide en studio et son coaching du groupe lâche de Plant en tournée.

«Il a donné à tout le monde un revêtement tous les soirs dans le bus pour avoir joué trop lentement», se souvient Plant. «Phil n’en avait rien! Il se tenait debout sur la colonne montante du tambour, lui collait la main: «Faites-le bien! Allez, allons-y! “Nous avons donc eu cette grande et formidable chose qui se passe.”

Mais il peut y avoir trop d’une grande chose tremblante – et Plant a reconnu qu’il «avait besoin de se ramollir [the atmosphere] un peu. ” C’est à ce moment-là qu’il a allumé la boîte à rythmes (sans doute avec Collins hors du studio) et laissé la magie de “Big Log” se produire. Il reste son single le plus réussi, et à quelques kilomètres de l’autoroute depuis ses jours à Led Zeppelin.

