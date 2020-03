Le premier lot de titres de Thomas The Tank Engine arrive sur Netflix

Aux États-Unis et au Canada, Netflix vient de recevoir son premier lot de contenu Thomas the Tank Engine. Voici un aperçu complet de ce qui est nouveau et de ce que nous pouvons attendre de plus à l’avenir.

Nous savons depuis quelques semaines que Netflix serait la maison exclusive de Thomas et ses amis à partir de mars 2020 en reprenant la licence de NickToons. Nous savions que la série principale, Thomas and Friends, viendrait sur Netflix. Cependant, nous avons seulement appris au fil du temps que plusieurs spéciaux toucheraient également Netflix.

Si Thomas the Tank Engine n’est pas votre truc, Netflix a également ajouté 6 autres nouveaux titres le 15 mars.

Voici un aperçu complet des quatre nouveaux titres Thomas qui ont frappé Netflix aux États-Unis et au Canada aujourd’hui.

Thomas et ses amis (saison 23)

Le titre principal (et le principal annoncé) est la saison 23 de la série régulière.

Parmi les voix exprimées pour la saison 23 de Thomas and Friends, il y a Michael Angelis, Ben Small, Keith Wickham, Kerry Shale.

20 épisodes ont été ajoutés à Netflix au total, la durée de chaque épisode étant de 11 minutes.

Il est également confirmé que la saison 24 arrivera sur Netflix mais ne le sera probablement pas depuis des mois maintenant.

L’équipe Steam à la rescousse (2019)

Parmi les trois promotions qui n’étaient pas attendues après la première annonce, Steam Team to the Rescue. Il s’agit de Thomas travaillant avec une équipe de secours pour aider à sauver des trains bloqués.

La spéciale dure 22 minutes.

Nouvelles excitantes! Thomas & Friends: Steam Team to the Rescue en avant-première ce dimanche 15 mars sur @netflix! pic.twitter.com/DTB4xh9Rt1

– Thomas & Friends (@ThomasFriends) 12 mars 2020

Fouilles et découvertes: toutes les pistes mènent à Rome et aux Mines du Mystère

Ces deux spéciaux voient Thomas et ses amis faire des découvertes.

All Track’s Lead to Rome est sorti pour la première fois en 2013, tandis que Mines of Mystery est sorti l’année dernière. Chacun dure environ 22 minutes.

Regardez-vous le nouveau contenu de Thomas sur Netflix aujourd’hui? Faites le nous savoir dans les commentaires.