Le premier personnage animé LGBT de Disney est censuré en Russie

La semaine prochaine verra la sortie du dernier effort de Pixar, En avant, qui suit deux frères elfes, Barley et Ian Lightfoot (Chris Pratt et Tom Holland), qui tentent de ramener leur père à la vie pendant une journée en utilisant un bâton magique qu’il leur a laissé.

Cela ressemble à une autre grande histoire Pixar qui va sans aucun doute vous toucher le cœur (voir: Up, Inside Out et Coco) tout en se faisant passer pour un film de famille. Vous pensez qu’un tel film ne pourrait être offensant pour personne, non? Malheureusement, ce n’est pas le cas en Russie.

Vous voyez, lors de leur quête, Barley et Ian rencontrent Spectre, un cyclope et un officier de police, qui à un moment donné mentionne sa petite amie. Ce qui devrait être une ligne de dialogue insignifiante est en fait assez “révolutionnaire” car c’est le premier personnage ouvertement gay dans un effort animé de la Maison de la Souris. Et bien qu’ici aux États-Unis, l’industrie cinématographique ait simplement mis du temps à inclure des membres de la communauté LGBTQ dans leurs productions, la Russie a la tactique de censurer entièrement la ligne de dialogue dans le film.

Selon la base de données de films russes KinoPoisk, certains fans ont déjà vu Onward et disent que la photo a été modifiée de sorte que Spectre dit «partenaire» au lieu de «petite amie». Malheureusement, nous ne plaisantons pas.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la Russie procède ainsi. L’année dernière, le pays a édité la scène du conseil au début de Avengers: Fin de partie où un personnage masculin parle d’un rendez-vous avec un autre homme. Ils ont également retiré cinq minutes de séquences de Rocketman qui contenaient toute référence à l’homosexualité d’Elton John, qui est, vous le savez, essentielle pour raconter l’histoire d’Elton John. Même le tout-puissant Star Wars a été touché par la menace de censure.

Disney et Pixar n’ont pas encore commenté cela, peut-être parce qu’ils savaient déjà que cela viendrait sur la base des antécédents stellaires du pays en ce qui concerne ce genre de choses. Ou peut-être craignaient-ils que ce soit totalement interdit dans cette région.

Dans tout les cas, En avant ouvre dans les salles le 6 mars et à ce moment-là, vous pourrez voir de quoi il s’agit pour vous.