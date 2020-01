Le premier personnage trans de MCU apparaîtra dans la série Loki

Le MCU se transforme … et pas seulement parce qu’il étendra bientôt son univers aux téléviseurs avec des séries télévisées comme Loki, mais parce qu’il devient également un lieu inclusif ou en d’autres termes, LGBT. Mais ce n’est pas nouveau. Depuis un certain temps maintenant, et même le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé les intentions de l’entreprise d’inclure un personnage transgenre au MCU et, apparemment, Nous savons déjà de qui il s’agit et dans quel projet il apparaîtra pour la première fois.

Alors que l’on pensait que le premier personnage transgenre du MCU apparaîtrait pour la première fois dans Thor: Love and Thunder, selon The Iluminerdi ne le serait pas, cela se produirait plutôt dans la série du service de streaming Disney + Loki, et ce serait la même Sera – qui, en fait, est la première femme trans dans les bandes dessinées Marvel –, ce qui confirmerait nos soupçons lorsqu’il a été révélé que Marvel recherchait “une actrice trans de toute ethnie entre 20 et 30 ans” sous le nom de code “Jessica”. À cette époque, nous avions dit que Sera serait présenté dans Love and Thunder pour la première fois, mais ce nouveau rapport suggère que cela se produira dans Loki, bien que cela ne signifie pas que ce personnage – secondaire – n’apparaîtra pas seulement dans la série, car il pourrait également étendre son participation aux futurs films Marvel, comme ils l’expliquent.

Sera est un anachron qui est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées Marvel en 2015, dans Angela: Asgard’s Assassin # 1. La bande dessinée a été créée par Kieron Gillen, Marguerite Bennett et Phil Jimenez, mais ilLes Anacronets sont un petit groupe d’anges sans ailes (mâles) du dixième royaume. Sera était la seule des anges à s’être identifiée comme une femme. Il est tombé amoureux de la fille d’Adin, Angela.

Loki reste un mystère, mais la série devrait raconter les aventures de Loki lorsqu’il a réussi à s’échapper avec le Tesseract dans Avengers: Fin de partie, changeant la chronologie. Il sera présenté à Disney + en 2021.

