Le premier teaser de Stranger Things 4 révèle un grand mystère

La troisième saison de Stranger Things nous a brisé le cœur. Qui dirait que Jim Hopper, l’officier en chef de la police de Hawkins, perdrait sa vie de façon si dramatique. C’était insupportable de le voir mourir, négligence. Le grand mystère de sa mort et de sa localisation a finalement été résolu dans ce premier teaser de Stranger Things 4.

Six mois après que Netflix a officialisé que Stranger Things aurait une quatrième et dernière saison, il a finalement présenté les premières images qui ont révélé que Hopper est vivant! Peut-être que Hopper n’est pas dans les meilleures circonstances, dil est emprisonné et forcé de travailler dur sous un froid russe intense, mais s’il vous plaît!, quelqu’un dit à Eleven en ce moment que son père n’est pas mort et qu’il doit le sauver. Sans aucun doute, c’est un grand cadeau de Netflix ce 14 février.

Voici le teaser de Stranger Things 4:

C’est dans les scènes post-crédit de Stranger Things 3 que nous avons immédiatement commencé à douter de la mort de Hopper. Comme vous vous en souvenez sûrement, dans la séquence – située au Kamchatka, en Russie – après l’explosion au cours de laquelle Hopper a apparemment perdu la vie, les soldats se réfèrent à un otage comme étant un Américain qui a essentiellement pardonné sa vie. Leurs intentions étaient de l’affronter avec un démogorgon, mais pour une raison quelconque, ils décident de ne pas le faire. Maintenant, nous pouvons dire que cet Américain était Hopper et pas quelqu’un d’autre.

Netflix n’a pas encore révélé la date de sortie de Choses étranges 4.

