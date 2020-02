Le premier trailer de ‘Amazing Stories’, le nouveau Steven Spielberg arrive

Pour entrer en guerre avec tout pour être le géant du streaming, Apple TV + vient de sortir la première bande-annonce de Amazing Sories, la série très attendue qui a annoncé son remake l’année dernière pour le bonheur de milliers de fans. Ce remake de Steven Spielberg concerne le célèbre contenu du même nom sorti en 1985 pour le réseau NBC.

La série originale diffusée de 1985 à 1987 a valu 5 Emmy Awards sur un total de 12 nominations. Cependant, malgré sa grande qualité, la NBC a annulé le programme en raison de faibles niveaux d’audience. Mais maintenant, plus de trois décennies plus tard, Spielberg lui-même sera en mesure de le rendre une fois de plus en profitant des progrès technologiques que l’industrie offre aujourd’hui.

En plus de retourner à Spielberg en tant que producteur exécutif, étant l’un des succès les plus importants pour le remake au travail, John Williams, le compositeur légendaire des bandes sonores les plus importantes de tous les temps tels que Star Wars, Jurassic Park, Superman, E.T et Indiana Jones, fera partie de cette production. Dans le casting d’acteurs, nous pouvons également trouver plusieurs noms intéressants que nous avons déjà vus à la télévision tels que Victoria Pedretti (You), Josh Holloway (Lost) et Robert Forster (Twin Peaks).

Amazing Stories sortira le 6 mars et, pour changer un peu la formule de lancement de la plateforme, ses 5 premiers épisodes sur un total de 10, tous seront disponibles en même temps. Vous pouvez donc assembler le marathon comme il se doit. Cette série ne raconte pas une histoire linéaire comme la plupart le font.

Tout comme Black Mirror, Histoires étonnantes chaque chapitre racontera une histoire totalement différente. Dans le communiqué de presse, Apple a déclaré: “Les épisodes transporteront le public dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui.”. Regardez la bande-annonce ici pour être vraiment excité: