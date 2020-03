Le Prequel en ligne? Les fans de Doctor Who se joignent à Russel T Davies pour une écoute en direct – HITC

L’ancien showrunner de Doctor Who, Russell T Davies, a dévoilé des détails sur la mystérieuse Rose: The Prequel, mais qu’est-ce que c’est et les fans peuvent-ils regarder?

Doctor Who a été l’une des séries télévisées les plus aimées et les plus regardées de tous les temps.

Sur près de 60 ans, la science-fiction de la BBC a captivé des générations de téléspectateurs et, à ce titre, possède l’une des bases de fans les plus dévouées et les plus passionnées du monde de la télévision.

En conséquence, lorsque la nouvelle a commencé à tourbillonner qu’une préquelle du premier épisode de NuWho, Rose, avait été écrite par l’ancien showrunner Russel T Davies, l’intérêt était naturellement élevé.

Mais qu’est-ce que Rose: The Prequel et les fans peuvent-ils regarder en ligne?

Qu’est-ce que Rose: The Prequel?

Rose: The Prequel est une histoire courte de Russell T Davies qui suit le Docteur dans les instants juste avant qu’il ne rencontre le personnage Rose Tyler dans le premier épisode de NuWho.

Davies a invité les fans à découvrir l’histoire de la préquelle avant une projection en direct de l’épisode, Rose, le 26 mars.

Comment regarder Rose: The Prequel

Tu ne peux pas.

C’est parce que Rose: The Prequel est une histoire courte de Russell T Davies publiée sur le site du blog Doctor Who qui devait à l’origine figurer dans le magazine Doctor Who au moment du 50e anniversaire en 2013.

Il y avait en effet une retransmission en direct le 26 mars, mais Russell T Davies demandait aux fans de revoir le premier épisode de «NuWho», Rose.

Comment lire Rose: The Prequel

Si vous voulez lire la nouvelle, officiellement intitulée Doctor Who et The Time War, vous pouvez consulter le site du blog de Doctor Who ici.

L’histoire fait environ 700 mots et détaille les actions du Docteur alors qu’il “appuie sur le bouton” pour mettre fin à la Guerre du Temps, puis le suit à travers la régénération dans le Neuvième Docteur de Christopher Eccleston.

