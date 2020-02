Le présentateur britannique Phillip Schofield quitte le placard après 27 ans de mariage avec sa femme

Phillip Schofield, animateur du magazine ITV Morning ‘This Morning’, a annoncé qu’il était gay après 27 ans de mariage avec sa femme. “C’est probablement une surprise et je le comprends, mais ce n’est qu’en y faisant face et en étant honnête que je peux trouver la paix dans ma tête et une voie à suivre”, a expliqué le Britannique à travers une déclaration sur Instagram dans laquelle il remercie “la force et le soutien”. reçu par sa femme et ses filles.

Phillip Schofield, animateur de «This Morning» à ITV

“C’est quelque chose qui a provoqué de nombreuses conversations déchirantes dans ma maison. Aujourd’hui, à juste titre, être gay est une raison de célébrer et d’être fier “, a-t-il affirmé regretter plus tard” la douleur et la confusion “causées à sa famille.. Schofield est marié à sa femme, Stephanie Lowe, depuis 1993. Ils ont deux filles en commun: Molly et Ruby, d’âge légal. “Cette décision est essentielle pour moi et essentielle pour ma tête.. Avec chaque personne à qui je le raconte, ma tête devient de plus en plus légère “, a-t-il ajouté dans son écriture.

Confession en direct

“Dans ce programme, j’ai été étonné par ceux qui ont été courageux et ouverts pour faire face à leur vérité, alors il était maintenant temps de partager le mien “, a-t-il expliqué avec sa partenaire Holly Willoughby ce vendredi 7 février. dans l’espace matinal ITV. À 57 ans, Schofield a parlé d’un “conflit interne” avec lequel il ne pouvait plus traiter en silence: “Tout ce que vous pouvez être dans votre vie est honnête avec vous-même.”

“Je ne sais pas comment les gens vont le prendre, ce qu’ils vont penser”, a déclaré l’animateur, sûr qu’à partir de maintenant, bien sûr, il se sentira plus libre. “Cela me dérange depuis longtemps. Cela m’a consumé et est devenu un problème dans ma tête“, a-t-il reconnu avant de recevoir l’amour inconditionnel de ses partenaires de programme.

Tout le monde ici à #ThisMorning se tient avec notre @schofe ?? pic.twitter.com/tBKz7HKD8E

“Je serai à tes côtés pour toujours et à jamais!” @schofe a le soutien de @hollywills, @EamonnHolmes, @RuthieeL et de tous les membres de la famille #ThisMorning! pic.twitter.com/KinTkjQqYP

