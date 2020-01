Le président de HBO dit que la saison deux de Watchmen est à Damon Lindelof

Le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, dit que c’est entièrement à Damon Lindelof de décider si Watchmen a ou non une deuxième saison.

L’année dernière a vu la sortie de la série Watchmen de Damon Lindelof sur HBO. L’émission a été saluée par la critique, avec une note d’approbation de 96% sur Rotten Tomatoes, mais a été tout aussi controversée parmi les fans pour différentes raisons. Il y avait, cependant, la question de savoir si la série reviendrait ou non pour une deuxième saison. Le créateur et showrunner Damon Lindelof a été assez vague sur ce qu’il veut faire avec la série et a suggéré que la série pourrait être un contrat d’une saison.

Tout en parlant avec The Hollywood Reporter, le président de HBO a exploré pourquoi personne ne semblait avoir de réponse directe concernant la deuxième saison de Watchmen. Il s’avère qu’il veut suivre l’exemple de Damon Lindelof et est derrière tout ce qu’il veut faire:

«Là où nous en sommes restés avec Damon, il pensait à ce qu’il voulait faire et je prends son exemple à ce sujet. S’il a une idée qui le passionne, alors je suis excité; s’il veut faire autre chose, c’est ce que je veux faire. “

Voici le synopsis officiel de Watchmen de Damon Lindelof de HBO:

Situé dans une histoire alternative où les «super-héros» sont traités comme des hors-la-loi, WATCHMEN embrasse la nostalgie du roman graphique révolutionnaire tout en essayant de percer un nouveau terrain.

Les Watchmen de Damon Lindelof stars Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers , Dylan Schombing et James Wolk. La série est produite pour HBO par White Rabbit en association avec Warner Bros. Television, basée sur le roman graphique d’Alan Moore co-créé et illustré par Dave Gibbons et publié par DC.

Les Watchmen de HBO ont été diffusés le dimanche à 21 h 00. sur HBO.

