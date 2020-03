Le président de la Fed St. Louis estime que le chômage atteindra 30%

Le taux de chômage pourrait atteindre des chiffres sans précédent si le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, avait raison.



Le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard, estime que les taux de chômage pourraient atteindre 30% au deuxième trimestre après les fermetures d’entreprises liées au coronavirus, selon Bloomberg.

Spencer Platt / .

“Tout est sur la table” concernant les programmes de prêt supplémentaires, a déclaré Bullard dimanche à Saint-Louis. «Nous pouvons faire plus si nécessaire» avec l’autorité d’urgence existante. “Il y a probablement beaucoup plus dans les mois à venir selon l’endroit où le Congrès veut aller.”

D’importantes aides publiques sont utilisées pour empêcher l’économie de s’effondrer à des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression, au cours de laquelle le chômage a oscillé autour de 25%.

“Il s’agit d’un arrêt partiel planifié et organisé de l’économie américaine au deuxième trimestre”, a poursuivi Bullard. «L’objectif global est de garder tout le monde, les ménages et les entreprises, ensemble. C’est un énorme choc et nous essayons d’y faire face et de le garder sous contrôle. »

Dimanche, le nombre total de cas dans le monde a dépassé les 300 000. Aux États-Unis seulement, il y a 33 889 cas confirmés et 428 décès. Les villes et les régions du pays exigent pour le moment que des entreprises non essentielles ferment leurs portes.

“Il est totalement stupide de perdre une industrie majeure à cause d’un virus”, a déclaré Bullard. “Pourquoi voudriez-vous faire ça?”

.