Le président de la Russie a signé une loi qui renforce la punition pour la maltraitance des animaux

Nous avons tous entendu parler du président de la Russie, Vladimir Poutine et de son incroyable amour pour les chiens et les animaux en général. Eh bien, pour confirmer son amour, il a récemment signé une loi fédérale qui non seulement protège tous les animaux, mais durcit également les sanctions pour les mauvais traitements infligés aux animaux.

Cette nouvelle version du Code pénal russe (“Cruauté envers les animaux”) établit des conséquences plus graves pour “la cruauté envers les animaux qui entraîne la mort ou des blessures si l’acte a été commis en raison d’un comportement criminel ou égoïste, ou par des méthodes sadiques”. .

Selon la nouvelle loi, la peine d’emprisonnement maximale pour maltraitance animale est passée de deux à cinq ans.

La loi indique que les personnes sanctionnées seront les personnes liées par les crimes commis en présence d’un mineur, par un groupe de personnes par accord préalable, ou celles divulguées sur Internet.

En plus de l’amende va entre 100 000 et 300 000 milliers de roubles (environ 1 700 et 5 100 dollars) ou jusqu’à deux ans de travaux correctifs. De plus, les délits les plus graves peuvent être passibles de peines de travaux forcés pouvant aller jusqu’à cinq ans ou de trois à cinq ans de prison.

L’un des cas qui a indigné le pays, et bien sûr le président, a été lorsqu’en octobre 2016 deux adolescents russes, âgés de 16 et 17 ans, ont démembré des animaux dans la ville de Khabarovsk, en Extrême-Orient russe.

Les deux ont obtenu les animaux par le biais de publicités et d’abris et ont été dénoncés pour avoir torturé des chats et des chiens pour enfin publier leur crime en ligne.

