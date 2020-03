«Le président est absent»: Ann Dowd a joué dans Showtime Drama Pilot

Rencontrez la première femme présidente des États-Unis d’Amérique – du moins dans cette réalité fictive: la gagnante des Emmy Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) jouera le chef titulaire du MIA dans le pilote Showtime The President Is Missing, basé sur le roman du prolifique James Patterson et l’ancien POTUS Bill Clinton, notre site soeur rapporte Deadline.

La série potentielle raconte l’histoire d’un «vice-président impuissant et sans but politique (incarné par David Oyelowo de Selma) qui devient de façon inattendue président à mi-chemin du premier mandat de son administration, malgré tous ses vœux contraires», indique le journal officiel. «Il entre directement dans une crise secrète menaçant le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Maison Blanche. Attaqué à la fois par des amis et des ennemis, avec scandale et complot tourbillonnant autour de lui, il est confronté à un choix terrible: garder la tête baissée, suivre la ligne du parti et survivre, ou agir sur sa conscience têtue et tardive et prendre position . ” Alliant compassion et détermination acharnée, le président de Dowd, Jillian Stroud, est la fille d’un sénateur de l’Ohio et la petite-fille d’un membre du Congrès.

Les autres crédits télévisés de Dowd incluent Good Behavior, The Leftovers et Masters of Sex.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Emily Hampshire (Schitt’s Creek, 12 Monkeys) jouera en face d’Adrien Brody dans la série dramatique Epix Chapelwaite, basée sur la nouvelle Jérusalem Lot de Stephen King.

* Disney + a commandé la série documentaire Parenting Without Borders (titre provisoire), avec et produite par Jessica Alba, qui parcourra le monde pour explorer les croyances et les pratiques parentales qui façonnent les familles aujourd’hui, rapporte Deadline.

* Kim Fields (Living Single) a rejoint Mike Epps et Wanda Sykes dans la comédie multicaméra de Netflix The Upshaws, sur une famille afro-américaine de la classe ouvrière en Indiana qui a du mal à le faire fonctionner.

* Netflix a renouvelé le drame norvégien Ragnarok pour la saison 2.

