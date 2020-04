Le président philippin menace de tirer sur des citoyens violant la quarantaine COVID-19

Le président philippin Rodrigo Duterte a publié une déclaration controversée affirmant que toute personne vue violant des ordres de quarantaine sera abattue.



La quarantaine COVID-19 a poussé de nombreux dirigeants politiques à prendre des mesures extrêmes pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Certains endroits imposent des amendes aux personnes découvertes dans un but précis et la rumeur disait que certains États américains commenceraient à mettre en œuvre des «arrestations» pour les personnes qui ont violé les ordres de «rester à la maison». Certaines personnes trouvent que le verrouillage obligatoire est une atteinte à leurs droits, tandis que d’autres prennent l’ordonnance aussi au sérieux que possible dans l’espoir qu’elle sera terminée plus tôt que tard.

Un dirigeant aurait utilisé la menace de mort contre ses citoyens. Le président philippin controversé, Rodrigo Duterte, aurait déclaré que si quelqu’un se trouvait dans les rues, il devait être abattu à vue. Selon CBS News, les résidents du continent sont soumis à des ordonnances de verrouillage strictes. Cependant, certains sont descendus dans la rue pour protester contre le manque de fournitures et les mauvaises conditions de vie pendant la quarantaine COVID-19. Le gouvernement aurait démenti ces allégations et le président Rodrigo Duterte renonce à son pied.

“Je n’hésiterai pas. Mes ordres sont adressés à la police et à l’armée, ainsi qu’aux responsables du village, s’il y a des problèmes ou des occasions de violence et que votre vie est en danger, abattez-les”, a déclaré le président philippin lors d’un discours télévisé. “N’intimidez pas le gouvernement. Ne défiez pas le gouvernement. Vous perdrez.” Sur leurs 57 millions de citoyens, les Philippines auraient à ce jour environ 2 700 cas signalés et 110 décès.

“Je n’hésiterai pas mes soldats à vous tirer dessus”, a ajouté Duterte. “Je n’hésiterai pas à ordonner à la police de vous arrêter et de vous détenir.”

