Le président Trump laisse entendre qu’il pourrait arrêter les points de presse du WH: “Quel est le but?”

Est-ce que Donnie termine ses briefings quotidiens à la Maison Blanche?



Les rassemblements de campagne de Donald Trump lors des points de presse quotidiens pourraient ne plus être chose. Samedi, Trump a tweeté que les conférences de presse “ne valaient pas le temps et l’effort” après que ses commentaires sur l’injection de désinfectant aient provoqué une tonne de critiques négatives cette semaine. Bien qu’il aimerait garder ses «notes» et continuer à les faire, les rapports indiquent que ces séances d’information ont nui à ses notes globales et son administration lui a dit de les arrêter, surtout après sa dernière suggestion d’injecter des rayons UV et des désinfectants.

Alors que Trump n’était pas présent au briefing COVID-19 de la Maison Blanche d’hier, il s’est rendu sur Twitter pour faire exploser les médias pour avoir posé des «questions hostiles» lors des conférences et diffusé de «fausses nouvelles».

“Quel est le but des conférences de presse de la Maison Blanche lorsque les médias de Lamestream ne posent que des questions hostiles, puis refusent de rapporter la vérité ou les faits avec précision”, écrit-il. «Ils obtiennent des records d’audience, et le peuple américain ne reçoit que des Fake News. Ne vaut pas le temps et l’effort! ”

Drew Angerer / .

Plus tard, Trump a de nouveau critiqué les médias: «Je n’ai jamais dit que la pandémie était un canular! Qui dirait une telle chose? J’ai dit que les démocrates Do Nothing, avec leurs partenaires Mainstream Media, sont le canular. Ils ont été appelés et embarrassés à ce sujet, admettant même qu’ils avaient tort, mais continuent de répandre le mensonge! »

C’est juste une autre stratégie classique de refus et de déviation de Donnie et de sa Maison Blanche. Bienvenue en 2020.

