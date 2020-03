“Le prêtre de la moto” meurt. Il a abandonné son respirateur pour sauver un jeune homme atteint de coronavirus

L’heureux prêtre de la moto est mort d’un coronavirus

Giuseppe Berardelli était un prêtre de Lombardie, l’une des régions les plus touchées par le coronavirus, il est décédé de cette maladie après avoir abandonné son respirateur à un jeune homme également infecté.

Berardelli était connu comme «El Cura de la Moto» car il aimait conduire une moto rouge Guzzi Galletto dans sa communauté et rendre visite à ses paroissiens.

Lorsque ses paroissiens ont découvert qu’il était infecté par COVID-19, ils ont décidé de lui acheter un respirateur, car il n’y en a pas beaucoup disponibles en raison de la pandémie qui a frappé l’Italie. Le prêtre a décidé de donner le ventilateur à un patient plus jeune que lui afin qu’il puisse survivre à l’infection.

“Il aimait sa moto et quand nous l’avons vu passer, J’étais toujours heureux“Dit un de ses voisins.

Selon les médias italiens, Berardelli est décédé à l’âge de 72 ans, quelques jours après avoir été admis dans un hôpital diagnostiqué avec un coronavirus.

La maladie a rapidement affecté ses poumons et elle n’a pas pu la battre en raison de son âge.

Le maire de la ville de Casnigo, Giuseppe Imberti, a confirmé la mort de Berardelli dans un communiqué: «Le prêtre Giuseppe Berardelli était une personne simple et directe, prête à offrir aide et gentillesse à tous, croyants et non-croyants. Son salut était toujours «paix et bien».

Il a fait une distinction pour le prêtre parce qu’il était toujours disponible pour aider et n’a jamais discriminé personne lors de ses actes de solidarité.

«Il était aimé de tous, ses anciens paroissiens sont venus de Fiorano après des années pour le localiser. Le prêtre avait une capacité incroyable à résoudre des problèmes financiers, il est toujours allé frapper aux bonnes portes pour obtenir de l’aide “, a expliqué le maire.

Berardelli est né en 1947 à Fonteno, une ville de Bergame en Lombardie. Il a été ordonné prêtre en 1973 et s’est toujours consacré à être pasteur de plusieurs villes de la région.

En 2006, il a été chargé de rénover son oratoire local, dédié à Saint Jean Bosco et Saint Jean Paul II.

Berardelli a perdu la bataille contre le coronavirus le matin du 16 mars. Il n’avait pas de respirateur à sa disposition De façon altruiste, il a décidé d’en faire don à un autre jeune patient.

C’était Don Giuseppe Berardelli.

Don Giuseppe était un prêtre qui aimait le sourire et les motos. Quand j’ai été infecté, j’ai laissé quelqu’un d’autre utiliser son appareil respiratoire. Je suis mort de #COVID ー 19.

L’Italie a commencé à réduire son taux de mortalité par coronavirus, mais plus de 6 000 décès dus à la maladie ont déjà été signalés.

Le sacrifice du prêtre Berardelli est un exemple d’altruisme sans intérêt au-delà de celui de chercher à faire du bien aux autres. Partagez-le.

