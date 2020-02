Le prince Charles a offert à Camilla un cadeau sincère deux semaines avant son mariage avec la princesse Diana

Le prince Charles et la princesse Diana avaient l’un des plus

mariages désastreux dans l’histoire, plus l’un des divorces les plus publics. Comme

de plus en plus de détails ont émergé de leur couplage malheureux, le public était

choqué d’apprendre à quel point ce couple était vraiment dysfonctionnel derrière des portes closes.

La plupart des membres de la famille royale ne révèlent pas de détails intimes sur leur vie privée. Mais lorsque la princesse de Galles a rencontré Martin Bashir pour cette fameuse interview, elle a mis son trouble à nu.

Un autre détail surprenant que la princesse Diana a révélé était de savoir comment

mari, le prince Charles avait donné son ancien

petite amie Camilla Parker Bowles un cadeau très spécial juste avant Charles

et le mariage royal historique de Diana.

Diana, princesse de Galles et prince Charles | Anwar Hussein / WireImage

Le prince Charles et la princesse Diana étaient condamnés dès le départ

Il y a tellement de raisons pour lesquelles le mariage de Charles et Diana n’aurait probablement pas duré même si le prince de Galles n’avait pas été amoureux d’une autre femme. Leurs tempéraments n’étaient pas bien adaptés les uns aux autres, les explosions émotionnelles de Diana contrastant fortement avec la lèvre supérieure raide de Charles. De plus, le prince Charles a carrément dit qu’il n’était pas amoureux d’elle.

Alors pourquoi se marier en premier lieu? En tant que futur roi, le prince de Galles a été chargé de trouver une épouse virginale d’une famille appropriée. Même s’il connaissait à peine Diana, il a accepté la pression de sa famille pour l’épouser par sens du devoir.

Charles a à peine caché son affection continue pour Camilla

Prince Charles et Camilla Parker-Bowles | Photothèque Tim Graham via .

Le prince Charles maintient qu’il n’a pas physiquement trompé Diana jusqu’à ce qu’il devienne clair que leur mariage ne durerait pas et maintient toujours un sentiment de fierté pour son intégrité. Mais même s’il a résisté à la tentation de la femme pour laquelle il est tombé dur dans sa jeunesse, il a maintenu sournoisement leur relation.

Le journaliste Andrew Morton a rappelé que la princesse Diana avait entendu Charles au téléphone avec Camilla avouer ses vrais sentiments. “Quoi qu’il arrive, je t’aimerai toujours”, a-t-il promis. Lorsque Diana l’a confronté à ce sujet plus tard, elle prétend qu’ils avaient une «rangée sale».

Il a acheté à Camilla un cadeau spécial

La princesse Diana a avoué que le prince Charles avait également une

surnom pour Camilla et elle avait aussi un pour lui. Une fois, Charles a envoyé des fleurs

à Camilla après avoir été malade et a écrit: «À Gladys de Fred».

Et ça a empiré. Comme l’a rapporté Daily Beast, Charles a poussé son affection un peu plus loin en lui achetant un bijou. “Quelqu’un dans son bureau m’a dit que mon mari avait fait fabriquer un bracelet pour elle, qu’elle porte à ce jour”, a expliqué Diana à Morton. “C’est un bracelet chaîne en or avec un disque en émail bleu. Il y a «G et F» enlacés dedans, «Gladys» et «Fred». »

Le prince Charles a donné le bracelet à Camilla juste avant d’épouser Diana

Le prince et la princesse de Galles | Photothèque Tim Graham via .

La pire partie? Charles a donné le cadeau à Camilla juste avant

taper le nœud. Diana a poursuivi: «Je l’ai ouvert, et il y avait [the]

bracelet, et j’ai dit: “Je sais où cela va.” J’étais dévasté. C’était

environ deux semaines avant notre mariage. ”

Après l’incident du bracelet, il est difficile de comprendre comment la princesse Diana a vécu le mariage. Mais en tant que jeune femme épousant un prince, elle croyait peut-être qu’elle finirait son conte de fées après tout.