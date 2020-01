À toutes les apparences extérieures, le prince Charles a une vie assez fabuleuse. Non seulement il est le prochain à prendre le trône en tant que roi d’Angleterre, mais il a deux beaux fils, plusieurs adorables petits-enfants qui l’aiment beaucoup, une grande épouse, et il peut également vivre une vie de luxe.

Il y a probablement beaucoup de gens qui peuvent même être un peu jaloux du prince Charles. Cependant, il a une attitude assez décontractée et prend tout dans la foulée. Né dans la royauté, il n’a connu d’autre vie que celle qu’il vit actuellement.

Il est assez sûr de dire que le prince Charles a beaucoup de raisons de sourire, et nous ne pouvons qu’imaginer qu’il sait à quel point il est chanceux. La réalité est que, comme la plupart des gens, il y a certains aspects de sa vie dont le futur roi peut ne pas être satisfait ou dont il peut être incertain.

Bien que nous ne pouvons pas dire exactement ce que le prince Charles dit de tout, il y a une chose importante d’il y a des années qui a été révélée. Voyons comment le prince Charles détestait cette triste partie de son enfance.

La vie du prince Charles en tant que futur roi

Grandir aux yeux du public ne peut être facile pour personne. Le prince Charles a essentiellement vécu toute sa vie devant le monde entier, chacun sachant toujours exactement ce qui se passait à tout moment.

Le prince serait extrêmement attentionné et n’a rien d’autre que de belles choses à dire aux gens qu’il rencontre. Compte tenu de la façon dont il sera un jour le monarque au pouvoir qui représentera toute la Grande-Bretagne, une grande personnalité est à peu près essentielle, et il semble que le prince Charles l’ait cloué.

Comment était le prince Charles quand il était petit?

Il est difficile de croire que le prince Charles a déjà 70 ans. Bien qu’il y ait des décennies depuis qu’il était un petit enfant courir dans le parc du palais, il y a des gens qui se souviennent très bien de ces jours.

Alors, à quoi ressemblait Charles quand il n’était qu’un jeune garçon? Eh bien, Vanity Fair rapporte que ce n’était pas seulement du plaisir et des jeux. Avec sa mère, la reine Elizabeth, étant beaucoup plus occupée que la plupart des gens, le prince Charles a rarement pu passer du temps avec ses parents.

De plus, il était assez sensible, et aussi un développeur tardif, que son père, le prince Philip, n’aimait pas trop. Il n’était pas vraiment très athlétique non plus, ce qui lui a causé des difficultés avec les autres garçons de son âge. Les chances sont, le fait qu’il était constamment photographié et suivi par les fans et les médias depuis le jour de sa naissance n’a pas aidé.

Le prince Charles se sentait assez isolé et il a toujours su à quel point la vie royale pouvait être complexe.

Le prince Charles détestait cette triste partie de son enfance

Alors, qu’est-ce que le prince Charles détestait le plus de son enfance? Il s’avère que lorsqu’il fréquentait Gordonstoun, une école privée d’élite en Écosse, il était tout sauf heureux.

Il vivait dans des logements avec un peu plus d’une douzaine d’autres élèves et estimait qu’être au pensionnat était en fait un peu comme être en prison. Bien que Gordonstoun était l’alma mater du prince Philip, le prince Charles n’était tout simplement pas content là-bas, mais il savait qu’il devait rester.

La routine quotidienne était extrêmement stricte, et même s’il ne l’appréciait pas, il continuait à suivre les règles jour après jour, devenant de plus en plus malheureux. Malheureusement, le prince Charles a été victime d’intimidation à l’école et a dû faire face à un directeur assez méchant dans son dortoir.

En 1963, il est même allé jusqu’à écrire une lettre à la maison, racontant à ses parents et à sa famille à quel point il trouvait l’école horrible. Même si ces jours sont loin derrière le prince Charles, il est toujours navrant de savoir qu’il a vécu une expérience aussi triste pendant ce qui aurait dû être une période heureuse et insouciante de sa vie.