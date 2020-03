Le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont 50 engagements incroyables en seulement 9 jours en mars

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles maintiennent leur réputation de membres les plus actifs de la famille royale en 2020. L’année dernière, Charles est apparu dans un grand total de 521 engagements, légèrement devant sa sœur cadette, la princesse Anne. À partir de la mi-mars, Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont une cinquantaine d’engagements publics alignés – et ils les terminent tous en seulement neuf jours.

Prince Charles et Camilla Parker Bowles | Chris Jackson / .)

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles augmentent leur royal

charges de travail

Pour 2019, le prince Charles a remporté la couronne en tant que membre le plus travailleur de la monarchie, participant à 15 événements de plus que sa sœur cadette. Alors que la reine Elizabeth a 94 ans et que Charles occupe le premier rang sur le trône, sa charge de travail accrue continuera dans les années à venir.

Au cours de la dernière décennie, le prince de Galles a pris plus de

responsabilité alors qu’il s’apprête à diriger la monarchie. Bien qu’il ait attendu

plus longtemps que quiconque dans l’histoire britannique pour prendre la couronne, le prince de Galles est

se préparant clairement pour le jour où il deviendra roi.

Camilla a également considérablement augmenté sa charge de travail au fil des ans et apparaît souvent avec Charles lors d’événements publics. Une fois le prince Charles sur le trône, Camilla prendra le titre de reine consort.

Dans cet esprit, ce n’est pas un grand choc que Charles et

Camilla a un horaire tellement chargé. Mais sa prochaine tournée avec Camilla est

à peu près aussi occupé que possible pour un membre senior de la famille royale.

Le prince Charles prévoit une marche chargée

Bien qu’ils aient 70 ans, Charles et Camilla ont aligné une tournée chargée pour mars. Le couple visitera le Royaume hachémite de Jordanie et la République de Chypre à partir du 17 mars.

Selon Hello Magazine, le prince Charles

et Camilla ont un énorme 50 arrêts prévus pour la tournée au cours de

seulement 9 jours. Et avant de commencer leur voyage, le couple doit assister

événements en Herzégovine et en Bosnie.

Le couple se rend à Chypre pour faire connaître l’ONU

Forces de l’ordre. Ils mettront également en lumière la culture chypriote lors de

la première visite royale dans la région depuis le début des années 1990.

Le prince William et Kate Middleton ont failli rester à Chypre en 2018, mais ils ont techniquement visité la RAF Akrotiri, qui est un territoire britannique d’outre-mer. Charles et Camilla, quant à eux, ont plusieurs arrêts prévus dans le district de Larnaca et les montagnes de Troodos.

Comment le Prince Charles et Camilla Parker Bowles concluent-ils

leur tournée?

Au cours de la dernière partie de leur tournée, Charles et Camilla

visite avec le roi Abdallah et la reine Rania à Amman, la capitale de la Jordanie. Le principal

L’objectif de leur séjour à Amman sera d’apprendre comment le pays aide les réfugiés.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que le couple visite la Jordanie. Charles a apprécié plusieurs engagements dans le pays en 2015 tandis que Camilla est apparue pour la dernière fois en Jordanie en 2013.

Voir ce post sur Instagram

Avec le drapeau du Prince de Galles volant depuis la Tour Blanche, Son Altesse Royale et la duchesse de Cornouailles sont arrivées ce matin à la Tour de Londres. L’attraction reçoit plus de 2,8 millions de visiteurs par an. Tout au long de sa longue histoire, la Tour de Londres a servi de palais royal et de forteresse, de prison, de ménagerie et de maison de bijoux. Aujourd’hui, il abrite certains des symboles les plus puissants de l’histoire britannique, y compris les gardiens Yeoman, les corbeaux et les joyaux de la couronne. Les Yeoman Warders, souvent appelés Beefeaters, étaient responsables de la garde des portes et des prisonniers royaux, au début de l’histoire de la Tour. À l’aide d’une réplique de la dague de chasse d’Henri VIII, Leurs Altesses Royales ont coupé un gâteau pour marquer le 535e anniversaire de l’introduction des Yeoman Warders. . Clarence House Photo 4 – Association de presse

Un post partagé par Clarence House (@clarencehouse) le 13 février 2020 à 9h05 PST

La tournée du couple devrait se terminer le 25 mars, mais leur

l’année ne fait que commencer. S’ils suivent ce qu’ils ont fait l’année dernière, le prince Charles

et Camilla a la majeure partie de leur travail devant eux.

Le prince Harry suit-il à la place de son père?

Alors que Charles et Camilla se préparent pour leur prochaine tournée, certains

les experts royaux croient que le prince Harry et Meghan Markle suivent leur

des chaussures.

Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont pris beaucoup de chaleur sur leur décision de quitter la famille royale. Bien que les deux soient toujours aux prises avec le contrecoup, l’expert royal Kate Thornton a fait valoir qu’ils finiraient par regagner le soutien du public – tout comme le prince Charles et Camilla.

“Cela vaut la peine d’y penser ici, si nous rembobinons 20

années, quiconque pensait que nous verrions Camilla être embrassé par le public et

la famille?” Thornton a partagé. «Qui sait ce que les 20 prochaines années apporteront

en termes de l’évolution de ces rôles. “

Comme les observateurs royaux s’en souviendront, le prince Charles et Camilla étaient parmi les membres les plus détestés de la famille royale après son divorce de la princesse Diana, qui était en partie dû à leur liaison. Il a fallu des années au couple pour changer son image publique, et il en sera probablement de même pour Harry et Meghan.

Le duc et la duchesse de Sussex devraient quitter leurs fonctions

membres actifs de la famille royale fin mars, après quelques

apparitions avec le prince Charles, le prince William et le reste du roi

famille.