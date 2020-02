Le prince Charles porte les mêmes deux manteaux depuis quatre décennies – voici pourquoi

Les tabloïds sont entrés dans une frénésie totale lorsque Catherine, la duchesse de Cambridge a été vue portant le même manteau bleuet bleuet Alexander McQueen pour la troisième fois en 2016. À première vue, cela semblait être une petite décision – quel est le problème avec le port d’un manteau? Mais pour les membres de la famille royale qui misent leur réputation sur leur image, cela a fait une énorme déclaration.

Kate répète

tenues tout le temps. Mais personne n’est meilleur pour faire durer les tenues que les

futur monarque régnant, le prince Charles. Sa belle-fille Kate peut avoir

fait tourner les têtes lors de son troisième tour en manteau bleu. Mais est-ce que quelqu’un a remarqué

comment le

Prince de Galles a littéralement fait du vélo à travers deux options de pardessus pour

les 40 dernières années?

Prince Charles en 2013 | Indigo / .

Le prince Charles sait ce qu’il aime porter

Charles n’est peut-être pas connu pour avoir expérimenté avec une technologie de pointe

mode. Cependant, nous pouvons tous nous inspirer de sa propension à rester

avec des articles bien faits plutôt que de les mettre à jour à chaque saison. C’est un testament

à l’adage classique “La qualité plutôt que la quantité.”

Le futur roi revêt toujours l’une des deux options par temps froid et ce depuis les années 80. Town & Country a rapporté que le premier manteau est un pardessus camel et le second est une sélection en tweed à double boutonnage d’Anderson & Sheppard. Les deux couches doivent être fabriquées de manière exquise pour avoir survécu à une utilisation aussi intensive pendant quatre décennies.

Prince Charles en 1988 | Photothèque Tim Graham via .

Il croit en la création de moins de déchets

Le prince de Galles ne sera probablement pas accusé d’être un hypocrite avec sa promotion des marques de vêtements durables. Charles a rejeté la mode rapide pour toute sa carrière en commandant un nombre limité de costumes sur mesure pour sa collection et en choisissant de les réparer plutôt que de les remplacer.

Par exemple,

son tailleur préféré Anderson & Sheppard, qui a également fait l’un de ses préférés

manteaux, conserve une boîte de restes de chaque costume qu’ils ont jamais fait pour lui au cas où

ils doivent être réparés. “Ce n’était pas du tout organisé et les restes étaient tous

formes et tailles confondues, me faisant penser à celle de ma grand-mère

panier de couture “, un pays

Journaliste à vie en voyant la boîte de restes.

«Il parlait des valeurs traditionnelles de l’artisanat et

la frugalité, ainsi que d’une longue et étroite association.

Prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles en 2005 | Bibliothèque d’images de Tim Graham / .

Est

Le Prince Charles une icône de style?

Tout le monde sait que l’ex-femme du prince Charles, Diana, est l’une des icônes de la mode les plus connues de notre époque. Mais qu’en est-il du prince de Galles? Avons-nous toujours ignoré son influence vestimentaire?

le

la vérité est que les vêtements envoient souvent un message fort sur le caractère d’une personne.

Pour Charles, cela signifie présenter un look élégant et bien habillé qui est toujours

royal. Il fréquente les mêmes créateurs pour les costumes et choisit toujours

l’option croisée.

Les fans disent que Charles est une inspiration

Prince Charles | Photothèque Tim Graham via .

Et

au lieu de gaspiller, le prince Charles sélectionne les vêtements de la meilleure qualité

peut porter encore et encore. Comme ces deux manteaux qui sont restés les stars de

sa collection depuis environ 40 ans.

“[Prince Charles has] a fait plus que quiconque aux yeux du public pour promouvoir l’idée que les vêtements sur mesure et les chaussures faites à la main soient des investissements, pour durer éternellement avec les soins appropriés et les réparations ou correctifs bizarres », a déclaré le directeur créatif de Gieves & Hawke, John Harrison. «Il nous donne à tous envie de nous habiller comme un homme meilleur.»