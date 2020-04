Le prince Harry a subtilement laissé entendre qu’il quittait la famille royale l’été dernier

Le prince Harry et Meghan, la décision de la duchesse de Sussex de quitter la famille royale ont peut-être d’abord été un choc pour beaucoup, mais Harry a laissé un énorme indice à ce sujet en 2019 au Dr Jane Goodall. L’anthropologue a partagé un échange qu’elle avait eu avec Harry qui semblait indiquer que lui et Meghan pensaient à leur sortie bien avant de l’annoncer au monde.

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur plan en janvier

Après une longue pause dans leurs fonctions royales, le prince Harry et Meghan ont laissé tomber ce qui semblait être une bombe. En janvier, le couple s’est rendu sur Instagram pour partager son plan de retrait de la vie royale. La reine Elizabeth a travaillé pour finaliser les détails et fixer le 31 mars comme date officielle à laquelle ils quitteraient la famille royale, abandonnant l’utilisation de leurs titres en matière de RHS, du financement public et de la marque Sussex Royal.

À la suite de la déclaration de la reine à l’appui de leur plan, le prince Harry a prononcé un discours, soulignant comment lui et Meghan pensaient que c’était leur seule option pour avoir une vie normale à l’abri des projecteurs.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais pour autant que cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il déclaré lors d’un dîner pour les supporters de Sentebale en janvier.

Plus tôt cet été, SAR le duc de Sussex a rencontré l'éthologue de renommée mondiale, le docteur Jane Goodall, pour une conversation intime sur l'environnement, l'activisme et le monde tel qu'ils le voient. Cette séance spéciale a été demandée par la duchesse de Sussex, qui admire depuis longtemps le Dr Goodall et voulait la présenter dans le numéro de septembre de @BritishVogue, que HRH a édité en tant qu'invité. HRH et le Dr Goodall ont parlé franchement de nombreux sujets, y compris les effets des préjugés inconscients et la nécessité pour les gens de reconnaître que votre éducation et votre environnement peuvent vous causer des préjugés sans vous en rendre compte. Le duc a décrit que «[when] vous commencez à décoller toutes les couches, tout le comportement enseigné, le comportement appris, le comportement expérimenté, vous commencez à décoller tout cela – et à la fin de la journée, nous sommes tous des humains. »

Le prince Harry et Meghan avaient laissé un indice sur leur sortie

Le Dr Goodall, un ami des Sussex qui a été interviewé par le prince Harry pour le numéro de Vogue que Meghan a édité en 2019, avait des connaissances privilégiées sur le désir du couple de quitter la famille royale.

Au cours d’une interview avec le Daily Mail Weekend Magazine, Goodall s’est souvenu d’avoir visité le couple à Frogmore Cottage et d’avoir passé du temps avec Harry pour leur interview. C’est après leur conversation pour le magazine que le prince Harry a laissé entendre que lui et Meghan pourraient se détacher de la vie royale.

“À la fin [of the conversation] Meghan est venue écouter Archie », se souvient Goodall. «Il était très petit et très somnolent – pas trop content d’être passé de sa maman. Je pense que j’ai été l’un des premiers à le câliner en dehors de la famille. »

Goodall a partagé un moment avec leur bébé et le prince Harry semblait faire allusion à leur désir de normalité. «J’ai demandé à Archie de faire la vague de la reine en disant:« Je suppose qu’il devra l’apprendre », a-t-elle expliqué.

“Il a dit:” Non, il ne grandit pas comme ça “”, a déclaré Goodall.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C'est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D'ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex

Le prince Harry et Meghan veulent faire sortir Archie des projecteurs

