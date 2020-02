Le prince Harry abandonne son titre royal et veut être appelé simplement «Harry» après avoir quitté la famille royale

Le prince Harry veut juste être un gars normal. Alors que lui et Meghan, la duchesse de Sussex se préparent à rompre officiellement avec la famille royale, il laisse entendre qu’il aimerait habituer les gens à être juste Harry. Lors de sa dernière apparition, il a demandé à être présenté sans fanfare royale – laissant tomber “Prince” au profit de simplement “Harry”.

Le prince Harry a demandé qu’il s’appelle «Harry»

Harry est retourné au Royaume-Uni le 26 février pour commencer le dernier de ses derniers engagements avant que lui et Meghan ne quittent officiellement leurs fonctions royales.

Il a organisé un sommet pour le lancement de son nouveau partenariat de voyage respectueux de l’environnement Travalyst, un engagement auquel il a demandé à tout le monde «juste de l’appeler Harry».

L’animatrice Ayesha Hazarika s’est adressée aux participants avant Harry

monta sur scène, notant: “Il a dit clairement que nous devons tous l’appeler

Harry. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse et chaleureuse bienvenue écossaise à

Harry. “

«Quand on m’a présenté à lui, j’étais un peu inquiet de ce que je devais dire, quelles étaient les bonnes choses, et il n’était pas, très détendu, et juste [said] “Harry, appelle-moi juste Harry”. Et c’est vraiment l’esprit de la façon dont il le voulait [at] l’événement aujourd’hui », a déclaré Hazarika au Daily Mail.

S’éloigne-t-il d’un titre royal?

Hazarika a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles il pourrait vouloir abandonner le titre royal, confirmant: «J’ai dit Son Altesse Royale le prince Harry, le duc de Sussex, mais il aimerait que vous l’appeliez Harry. Il n’en faisait pas grand cas. »

Hazarika a poursuivi: “Cela juste pour dire” regardez, je veux m’éloigner de cette pompe et des circonstances et je suis ici en tant que quelqu’un qui est très passionné par ce sujet. “

“Il n’a pas besoin d’un titre. Il est une telle figure mondiale maintenant, il est reconnaissable partout dans le monde. Les gens savent ce que lui et sa femme représentent, les causes qui les passionnent. Je pense que c’est probablement un clin d’œil à l’avenir », a-t-elle partagé.

Harry a répondu aux préoccupations liées aux voyages écologiques

Harry s’est adressé aux personnes présentes au Edinburgh International Conference Centre, notant que l’industrie du voyage en Ecosse pourrait montrer l’exemple pour son approche écologique.

«Nous voulons entendre les vérités et les perspectives de toute l’industrie. Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue, beaucoup de bon travail a déjà été fait. Mais nos recherches montrent à nouveau que bon nombre de ces efforts n’ont pas réussi à atteindre la conscience des consommateurs », a déclaré Harry.

Harry a ajouté: «Nous pensons que voyager est une bonne chose. C’est le cœur de l’expérience humaine, des liens culturels et des nouvelles amitiés. C’est une puissance mondiale qui emploie des centaines de millions de personnes, qui maintient la culture vivante, protège certains des espaces les plus précieux du monde, et qui nous présente des personnes, des lieux et des animaux sauvages que nous n’avons jamais vus que sur un écran. “

«Il est prévu que le tourisme atteindra plus de 1,8 milliard de voyageurs d’ici 2030. Si nous n’agissons pas, et en grande partie devançons cette inévitable flambée, cette augmentation massive signifie que nous verrons davantage de belles destinations du monde fermées ou détruites, plus les communautés sont submergées, davantage de plages sont fermées à cause de la pollution, et les animaux et la faune chassés de leur habitat naturel, ce qui a un impact énorme sur les communautés et réduit les opportunités touristiques. Mais nous sommes ici pour trouver des moyens de nous assurer que cela ne se produise pas », a-t-il expliqué.

«Nous devons travailler ensemble», a expliqué Harry. «Pour étendre les bonnes pratiques déjà utilisées dans le monde. L’Écosse est un excellent exemple de ce que nous voulons dire. L’intention de l’Écosse a une ambition globale qui peut être adoptée au Royaume-Uni et même dans le monde entier. »

Il a souligné que l’Écosse était «à l’avant-garde d’une approche plus durable» pour le tourisme et a demandé «un aperçu de ces questions».