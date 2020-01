Le prince Harry est-il plus courageux que son père le prince Charles pour avoir tenu tête à la reine Elizabeth?

Il était une fois, le prince Charles voulait épouser une personne que sa mère la reine Elizabeth jugeait inappropriée. Au lieu de suivre son cœur, le prince de Galles s’est plié à la pression de sa famille et a épousé la femme qu’elle avait choisie pour lui à la place.

Avance rapide de quelques années et Charles était divorcé et sortait tranquillement avec son amour de longue date et ancienne maîtresse, Camilla. Mais au lieu de forcer le problème et d’insister pour que la reine leur permette de se marier, Charles a continué à garder leur romance privée jusqu’à ce que la reine se soit finalement radoucie.

C’est une situation très différente de ce qui se passe actuellement avec le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex. Mais certains fans royaux se demandent – le prince Harry est-il plus courageux que son père pour avoir tenu tête à la reine?

Famille royale britannique | DOMINIC LIPINSKI / . via .

Le prince Harry valorise son bonheur plus que la tradition

Cela semblait être une décision choquante à l’époque. Mais le prince Harry

décision de prendre du recul par rapport à la vie royale et de forger un nouveau destin était longue

à venir. Le duc de Sussex a eu une relation litigieuse avec la presse

pendant des années, et après que sa femme Meghan y ait été entraînée, Harry avait finalement

suffisant.

Le couple a annoncé son intention de quitter son poste de famille royale et de devenir financièrement indépendant. Fait intéressant, ils ont utilisé Instagram pour faire l’annonce avant de définir les détails avec la reine Elizabeth. Cette décision l’a forcée à faire une déclaration sur leur décision en temps opportun.

Le prince Charles n’a jamais failli pousser son programme d’une manière aussi flagrante. Mais nous devons nous rappeler qu’il y a une différence majeure entre Charles et Harry.

Prince Harry et Prince Charles | Chris Jackson / .

Le prince Charles doit respecter les règles parce qu’il est l’avenir

Roi

Le prince de Galles est l’héritier le plus ancien apparent dans

L’histoire britannique, qui est une façon élégante de dire qu’il attend depuis le plus longtemps

devenir roi. Et une chose qu’il ne veut pas faire est de compromettre ses chances en mettant en colère

sa mère, la reine Elizabeth.

Il est vrai que le prince Charles a choisi la voie sûre quand il a laissé sa relation avec Camilla être dictée par les opinions de sa mère. Mais il avait toujours plus à perdre que le prince Harry. Avec une très petite chance de devenir le monarque régnant et absolument aucun désir d’en être un, le duc de Sussex aurait été disposé à quitter la famille royale.

La reine Elizabeth et le prince Charles | Sang Tan / WPA Pool / .

Il n’y a aucun moyen que Charles ait pu épouser Camilla

Les règles de la royauté se sont beaucoup assouplies au fil des ans. Même

aussi récemment qu’en 1980, le prince Charles n’aurait pas pu envisager d’épouser une non-vierge

la mariée. De plus, il n’est pas le premier futur monarque qui a été forcé d’épouser quelqu’un

mal adapté à lui-même en raison de la stabilité financière, d’un gain politique ou

lignées au lieu de se marier par amour.

Heureusement pour William, les normes ont changé au fil des ans et le duc de Cambridge a choisi sa fiancée en fonction des sentiments et non de la lignée. Mais ce n’était pas le cas lorsque le prince Charles se mariait. Et parce qu’il a respecté les souhaits de sa mère, le prince Charles a épousé Diana parce que c’est ce qu’elle voulait.

La rumeur veut que le prince Charles éprouve de forts sentiments

Annonce récente du prince Harry. Cependant, personne ne peut dire que Harry est plus courageux

que son père. Les circonstances sont bien trop différentes pour comparer les

deux situations.