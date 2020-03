Le prince Harry et Meghan Markle célèbrent la première fête des mères du Royaume-Uni de la duchesse avec un simple message de remerciements

C’est la fête des mères au Royaume-Uni et Meghan, la duchesse de Sussex célèbre les vacances au Royaume-Uni pour la première fois en tant que maman. Plus que cela, le prince Harry et Meghan célèbrent toutes les mamans avec leur post Instagram touchante qui les remercie, sans se concentrer sur Meghan en particulier.

Prince Harry, Meghan Markle et Archie Mountbatten-Windsor | Toby Melville – Piscine / .

Les Sussex ont remercié toutes les mamans

Les Sussex résidant maintenant au Canada, ils ne célébreront probablement pas l’occasion avant le 10 mai, lorsque les États-Unis et le Canada observeront la fête. Malgré ce fait de calendrier, les Sussex ont encore pris un moment pour reconnaître les vacances au Royaume-Uni et partager leurs remerciements avec les mères du monde entier.

Ils ont partagé une image sur leur compte Instagram Sussex Royal

qui disait: «Maman. Maman. Maman. Maman. Mamie. Nan. Je vous remercie. [Red heart

emoji]. “

La légende a expliqué: “Peu importe ce que vous appelez votre maman,

cette fête des mères au Royaume-Uni, nous honorons les mamans du monde entier qui le font

chaque jour, et maintenant plus que jamais. Je vous remercie.”

Archie est né le 6 mai 2019 et le couple a publié un message de la fête des mères le 12 mai en l’honneur des pays qui l’ont célébré à l’époque. Accompagnant une photo de la main de Meghan tenant les pieds d’Archie, ils ont écrit: «Rendant hommage à toutes les mères d’aujourd’hui – passées, présentes, futures mères et celles perdues mais dont on se souviendra toujours. Nous honorons et célébrons chacun de vous. »

La publication a poursuivi: «Aujourd’hui, c’est la fête des mères aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Kenya, au Japon et dans plusieurs pays d’Europe. C’est la première fête des mères pour la duchesse de Sussex. »

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont également rendu hommage

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont également profité des médias sociaux pour partager un message pour l’occasion ainsi que des photos de famille et une jolie carte que le prince George a faite pour Kate.

The Cambridges a écrit: «Aux mères nouvelles et anciennes et aux familles qui passent aujourd’hui ensemble et séparément – nous pensons à vous tous en ces temps difficiles. Bonne fête des mères.”

Ils comprenaient des photos du couple avec enfants George et la princesse Charlotte, une autre image de William et du prince Harry avec leur défunte mère, Diana, la princesse de Galles, et Kate en tant que bébé avec sa mère, Carole Middleton.

D’autres membres de la famille royale reconnaissent des mères

Le compte Instagram de la famille royale a partagé une photo en noir et blanc de la reine (alors princesse Elizabeth) et de sa mère, la reine Elizabeth, arrivant à l’abbaye de Westminster.

La légende disait: «Le dimanche des mères est une occasion de remercier et

célébrez toutes les mères et les soignantes, où qu’elles se trouvent. Aujourd’hui peut être un

journée différente et difficile pour ceux qui envisagent généralement de passer du temps avec

leurs mères, alors que nous nous adaptons aux changements et perturbations nécessaires

routine normale et modes de vie réguliers.

“Mais pour toutes les mamans du monde entier, nous pensons à vous, et

je vous souhaite à tous une fête des mères très spéciale “, a souligné le message.

Le compte Instagram de Clarence House comprenait une photo du prince Charles alors qu’il était un jeune garçon avec sa mère, avec la légende: «Je souhaite à tous une bonne fête des mères, en particulier dans une année où les familles ne pourront peut-être pas être ensemble. Un jeune prince Charles joue dans le jardin de Clarence House avec sa mère, la princesse Elizabeth, en 1950. »