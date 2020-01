Le Prince Harry et Meghan Markle News seront diffusés sur Fox

Le «Sussexit» arrive à Fox: Le réseau diffusera l’actualité spéciale Harry & Meghan: The Royals in Crisis le mercredi 29 janvier à 8 / 7c.

L’enquête TMZ d’une heure explore la décision surprise du prince Harry et de Meghan Markle de quitter les rangs en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique. «Plus d’une douzaine de personnes ayant de vrais liens avec le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme, Meghan Markle, ainsi que le reste de la famille royale, ont l’histoire exclusive des tensions qui ont conduit à une décision presque impossible pour la reine. », Raconte la publication officielle de Fox.

Le programme mettra également l’accent sur «les mouvements tranquilles d’Harry et Meghan pour entrer dans le monde du divertissement».

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* TBS a donné un renouvellement de deux saisons à American Dad, qui célébrera son 300e épisode cette année.

* Demi Lovato chantera l’hymne national lors des festivités d’avant-match du Super Bowl LIV le dimanche 2 février.

* La chanteuse Debbie Gibson apparaîtra dans le prochain épisode musical de Lucifer en tant que maman pilote d’hélicoptère – et oui, elle chantera, rapporte EW.com.

* The Masked Singer a fait appel à Jason Biggs (Outmatched) et Leah Remini (The King of Queens) en tant que panélistes invités pour la saison 3, rapporte TV Insider.

* Bill Camp (The Night Of, The Outsider), nominé aux Emmy Awards, servira de narrateur à Forensic Files II, une nouvelle suite de la populaire série sur le vrai crime, qui fera ses débuts sur HLN en février.

* OWN a publié une bande-annonce du drame d’anthologie Ava DuVernay Cherish the Day, qui débutera avec une première de deux nuits le mardi 11 février à 22 h et le mercredi 12 février à 20 h:

* HBO a publié une bande-annonce pour la saison 4 de High Maintenance, en première le vendredi 7 février à 23 h:

