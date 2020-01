Le prince Harry et Meghan Markle ont fait cette 1 chose pour se préparer à prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales

Si vous ne vivez pas sous un rocher, vous savez probablement que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de quitter leurs fonctions de royals seniors. Bien qu’il y ait toujours eu des rumeurs selon lesquelles les deux se lassaient de l’examen minutieux qu’ils subissaient en tant que royals, personne ne pensait que le prince Harry et Markle feraient vraiment quelque chose pour changer la situation.

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / WireImage

Maintenant, le public est encore sous le choc de la nouvelle soudaine, mais pour le duc et la duchesse de Sussex, un pas en arrière est en préparation depuis un certain temps. Ils s’y sont même préparés.

Le prince Harry et Meghan Markle reculent

Après une année particulièrement difficile, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils quitteraient leur poste de hauts fonctionnaires.

“Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution”, ont-ils écrit dans un communiqué sur leur Instagram. «Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, en particulier au cours des dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. »

«Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex.»

Pourquoi ne veulent-ils pas être des membres de la famille royale?

Le plus grand changement avec la position des Sussex sera qu’ils ne seront plus financés par la subvention souveraine. Alors, pourquoi ont-ils décidé de s’éloigner de l’argent?

“Le duc et la duchesse de Sussex sont très fiers de leur travail et se sont engagés à poursuivre leurs efforts caritatifs et à en établir de nouveaux”, lit-on dans un communiqué publié sur le site Web du Sussex. «De plus, ils apprécient la capacité de gagner un revenu professionnel, ce qui leur est interdit dans la structure actuelle. Pour cette raison, ils ont fait le choix de devenir membres de la famille royale avec une indépendance financière. Leurs Altesses Royales estiment que cette nouvelle approche leur permettra de continuer à exercer leurs fonctions pour Sa Majesté la Reine, tout en ayant la future autonomie financière pour travailler à l’extérieur. »

Qu’ont fait Meghan Markle et le prince Harry avant de reculer?

Tous ceux qui suivent Markle et le prince Harry les connaissent sous leur poignée Sussex Royal. Leur compte Instagram sous le surnom a été ouvert en avril 2019 et a attiré des millions d’adeptes du jour au lendemain. Ils utilisent le compte pour promouvoir des œuvres de bienfaisance et atteindre leurs fans.Il est donc logique que le couple souhaite conserver le nom même après avoir démissionné de son poste de membre de la famille royale.

Le couple a soumis les documents pour la marque déposée en juin, mais il n’a été approuvé qu’en décembre et le droit d’auteur a été approuvé par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.