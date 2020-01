Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils intentionnellement ignoré les craintes de “ Megxit ” de Noël royal?

Au cours des derniers mois, il semble que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry aient fait les manchettes tous les jours. Qu’ils soient critiqués pour avoir utilisé les fonds des contribuables afin de rénover leur somptueux chalet à Windsor, en Angleterre, ou si Meghan elle-même est critiquée pour avoir agi un peu trop «célébrité» pour la monarchie britannique, nous pouvons à peu près compter sur le fait que les médias trouveront quelque chose à choisir.

Ces dernières semaines, nous avons entendu parler de «Megxit», qui est le terme utilisé pour faire référence à la sortie de Meghan et du prince Harry de leurs rôles de royals seniors. Les choses ont été assez occupées récemment derrière les portes du palais, alors que le monde entier attend de plus amples détails concernant la scission.

La famille royale a été assez aveugle par l’annonce soudaine et inattendue de Meghan et Harry. Bien que personne ne l’ait vu venir, il y a des signes subtils que nous n’avons peut-être pas détectés. Alors, le prince Harry et Meghan ont-ils intentionnellement sauté Noël avec la famille royale sur les peurs du «Megxit»?

Le prince Harry et Meghan Markle se sont récemment séparés de la famille royale

Meghan Markle et le prince Harry | Dominic Lipinski – Piscine / .

Début janvier, Meghan et le prince Harry ont fait l’histoire royale en annonçant leur démission en tant que membres de la famille royale. Nous savons qu’ils ont eu une période assez difficile ces derniers temps, et les médias ont implacablement critiqué Meghan.

Meghan est même allée jusqu’à dire que la vie royale n’est pas tout à fait juste, et le prince Harry a exprimé ses préoccupations pour la sécurité de sa femme alors qu’elle est pourchassée par des paparazzis comme jamais auparavant.

Juste avant les vacances, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils prendraient une courte pause dans leurs fonctions royales afin de passer un peu de temps ensemble à la maison avec Baby Archie. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’ils retournent à leur horaire normal comme si de rien n’était, ils ont plutôt choqué le monde en révélant qu’ils reculeraient complètement.

Le prince Harry et Meghan Markle ont passé Noël loin de la famille royale

Alors, quel était l’un des principaux signes indiquant que «Megxit» pouvait arriver? Eh bien, au lieu de faire ce que la majorité des membres de la famille royale font normalement et passent Noël au domaine de la reine Elizabeth Sandringham, Meghan, le prince Harry et Archie ont passé les vacances au Canada avec la mère de Meghan, Doria Ragland.

Selon Daily Mail, ce n’est pas complètement inconnu, en particulier pour les membres de la famille royale mariés qui partagent leur temps entre deux familles. Cependant, cela a été une surprise pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, Harry et sa grand-mère sont extrêmement proches. De plus, la reine et le prince Philip vieillissent considérablement. Et, Ragland a été invitée à Sandringham dans le passé, donc ce n’est pas comme si elle n’aurait pas pu passer Noël avec sa fille et sa famille s’ils n’étaient pas allés au Canada.

C’était peut-être une indication de ce qui allait arriver?

Le prince Harry et Meghan Markle ont-ils intentionnellement sauté le Noël royal par-dessus les peurs du «Megxit»?

Maintenant que les nouvelles sont sorties, beaucoup de gens se demandent si l’histoire de Meghan et du prince Harry a sauté le Noël royal plus que nous ne le pensions à l’origine. Bien que nous n’ayons été informés de leur démission qu’après la nouvelle année, il est sûr de dire que le couple royal le planifie depuis un certain temps.

Très probablement, cela avait beaucoup à voir avec leur décision de passer Noël au Canada loin du reste de la famille royale. Il aurait été assez gênant de passer des vacances à Sandringham juste avant de quitter leurs positions.

Si Meghan et le prince Harry avaient célébré les vacances avec la famille royale, ils se seraient peut-être sentis obligés de demander la permission ou de partager leur stratégie avec les membres de leur famille. Et, s’ils étaient restés maman, alors ils auraient semblé louches et dédaigneux une fois qu’ils avaient annoncé leur décision de s’éloigner.