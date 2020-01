Le prince Harry et Meghan Markle ont obtenu la liberté de la famille royale avant de se marier et de la refuser

Le prince Harry et Meghan Markle auraient eu un moyen de sortir de la famille royale avant de se marier. Lorsqu’ils ont été fiancés, la reine Elizabeth aurait poussé à une période de transition plus longue pour Meghan, ce qui l’aurait tenue à l’abri des projecteurs royaux. Mais Meghan et Harry ont refusé l’offre et sont devenus des membres actifs de la monarchie peu de temps après leur mariage de 25 millions de dollars.

Le prince Harry et Meghan Markle | Aaron Chown – Piscine WPA / .

Meghan Markle renonce à jouer pour le prince Harry

Avant de rencontrer le prince Harry, Meghan avait une carrière prometteuse à Hollywood. La future duchesse de Sussex s’était fait un nom dans le drame juridique populaire, Suits, et semblait prête pour une carrière réussie dans l’industrie du divertissement.

Tout cela a changé quand elle a commencé à sortir avec Harry. Quand il a proposé

à Meghan, elle a décidé d’abandonner complètement le jeu et de devenir un temps plein

Royal.

Après que le couple ait fait le noeud en 2018, Meghan a pris une

horaire en tant que membre senior de la famille royale. Mais l’examen minutieux Meghan et Prince

Le visage d’Harry au cours des deux dernières années s’est avéré trop difficile à gérer pour eux.

Début 2020, le duc et la duchesse de Sussex

a annoncé qu’ils s’éloignaient de leurs fonctions royales en faveur d’un

vie plus calme. Ils prévoient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada et

n’acceptera plus de financement public.

La reine Elizabeth annonce la scission royale

Dans les jours qui ont suivi l’annonce étonnante, le prince Harry a rencontré d’autres membres de la famille royale au sujet de quitter The Firm. Cela comprend plusieurs réunions avec la reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William au domaine de Sa Majesté à Sandringham.

À la suite des discussions intenses, la reine Elizabeth a publié un

déclaration confirmant que Harry et Meghan quitteront la famille royale pour

mener une vie plus privée. La transition devrait être finalisée un jour

ce printemps.

«Je reconnais les défis qu’ils ont connus en tant que

résultat d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et soutiennent leur souhait

vie plus indépendante », a expliqué la reine Elizabeth.

Le prince Harry et Meghan Markle vivent actuellement sur l’île de Vancouver et chercheraient à acheter une résidence secondaire quelque part au Canada. Ils devraient également rembourser l’argent qui a été utilisé pour rénover leur maison, Frogmore Cottage.

Alors que le départ du couple a choqué les observateurs royaux du

monde, des sources internes affirment qu’on leur a proposé une issue à la royauté

à l’honneur quelques jours avant leur somptueux mariage.

Le prince Harry et Meghan Markle ont offert la liberté

Avant que Meghan et Harry ne se nouent, la reine Elizabeth aurait

les a approchés avec une offre qui ferait sa transition dans le royal

famille beaucoup plus douce. Selon le

Soleil, la reine Elizabeth voulait que Meghan joue un rôle moindre dans la

famille qui lui permettrait de continuer à agir.

“Dès les premiers jours, la reine voulait vraiment convenir d’un

transition en douceur pour Meghan », affirme une source. “L’offre aurait

lui a permis de poursuivre sa carrière, mais elle était heureuse d’arrêter d’agir pour devenir

membre actif de la famille royale.

Au moment de son mariage, Meghan a discuté de la laisser agir

carrière derrière et a dit qu’elle était ravie d’entamer un nouveau chapitre de sa vie.

Elle a également déclaré qu’elle avait mis tout ce qu’elle avait dans sa carrière et se sentait comme

c’était le bon moment pour s’éloigner.

Avance rapide de deux ans et les responsables du palais auraient

frustré par Megxit parce qu’ils croient que cela aurait pu être évité si

Meghan et le prince Harry avaient accepté l’offre de la reine Elizabeth.

Ils sont également déçus car il semble que Meghan et Harry

ont été poussés à cesser de fumer, ce qui ne pouvait être plus éloigné de la vérité. le

la famille royale n’a pas confirmé les rumeurs sur l’offre de la reine Elizabeth.

Meghan Markle a-t-elle planifié Megxit tout ce temps?

Outre l’offre alléguée de Sa Majesté, des rumeurs courent selon lesquelles

suggèrent que Meghan avait prévu une sortie anticipée de la famille royale depuis le jour

un.

Une fois que Meghan et le prince Harry ont échangé leurs vœux, on a supposé que

elle vivrait en permanence au Royaume-Uni. Mais avant de déplacer ses affaires

Au Canada, Meghan a mis un tas de ses vêtements dans une unité de stockage à Toronto.

Il y a quelques semaines, Meghan a fait expédier les vêtements de l’entrepôt à son domicile temporaire sur l’île de Vancouver.

Cette décision a suscité beaucoup de spéculations que Meghan n’a jamais

avait l’intention de rester au Royaume-Uni pour le reste de sa vie et avait toujours l’intention de

retour au Canada. Après tout, pourquoi d’autre garderait-elle certains de ses objets personnels

au Canada si elle n’avait pas l’intention de revenir?

Meghan Markle n’a pas commenté les rumeurs qui l’entourent

sortie. Le prince Harry s’est prononcé et a dit qu’il sentait qu’il «n’avait pas d’autre choix».