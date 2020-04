Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale afin qu’ils ne soient pas des “ figures de proue sans voix ”, déclare un correspondant royal

En janvier, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont choqué le monde et la famille royale lorsqu’ils ont annoncé qu’ils démissionneraient en tant que membres de la famille royale. Les fans ont été choqués d’entendre que le couple puissant allait se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale à un moment où Meghan avait l’air de commencer enfin à se sentir à l’aise dans son nouveau rôle. Des rapports récents, cependant, indiquent que Meghan avait beaucoup de mal à suivre les règles royales et avait l’impression que cela l’empêchait de montrer au monde qui elle était vraiment.

Meghan Markle et le prince Harry ont eu du mal à suivre les règles royales

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une réception pour les jeunes au Palais de Holyroodhouse le 13 février 2018 à Édimbourg, Écosse | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Puisque le prince Harry était un petit garçon, il semblait qu’il n’aimait pas être constamment sous les projecteurs. Même quand il était enfant, on s’attendait à ce qu’il soit toujours sur son meilleur comportement et agisse comme un parfait gentleman. Et tandis que son frère aîné, le prince William, n’avait aucun problème à utiliser ses manières et à agir en parfait roi en public, le prince Harry collait la langue à la caméra et agissait davantage comme un enfant “normal”.

Lorsque le prince Harry était adolescent, il a fait les gros titres et a été étiqueté comme le «royal sauvage» lorsqu’il a été surpris en train de fumer de la marijuana, de boire de l’alcool, et il a été photographié en train de se mettre nu lors d’une fête à Vegas. Le comportement de Meghan n’a peut-être pas été aussi controversé que le comportement de son prince sauvage, mais elle a toujours enfreint quelques règles royales depuis qu’elle est devenue la duchesse de Sussex.

Certaines des règles qu’elle a enfreintes ne sont pas vraiment considérées comme un gros problème pour certaines personnes. Par exemple, contrairement à d’autres femmes de la famille royale, Meghan est connue pour porter du vernis à ongles de couleur foncée et des chaussures à bout ouvert. Et, à quelques reprises, elle a choisi de porter un tailleur-pantalon au lieu d’une robe ou d’une jupe traditionnelle.

Il y a eu quelques occasions, cependant, où elle a enfreint certaines règles royales qui ont soulevé quelques sourcils, comme lorsqu’elle a exprimé son opinion sur ses convictions politiques. Les membres de la famille royale sont censés rester neutres en ce qui concerne leur opinion politique. Cependant, Meghan n’a jamais hésité à faire savoir aux gens qu’elle était du côté du Parti démocrate et qu’elle n’aimait pas le président Trump.

Le prince Harry et Meghan Markle font une sortie choquante de la famille royale

Meghan et le prince Harry ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales. Ils avaient initialement prévu de vivre à la fois au Royaume-Uni et en Amérique du Nord tout en continuant à travailler sur leurs œuvres de bienfaisance sans recevoir leurs revenus des contribuables britanniques.

Cependant, après avoir rencontré la reine Elizabeth II et d’autres membres de la famille, il a été décidé qu’ils perdraient leurs titres de RHS et ne seraient plus en mesure de continuer à travailler avec leurs organismes de bienfaisance à titre royal. Les fans de la famille royale ont rapidement pointé le doigt sur Meghan pour la décision du couple de partir, c’est pourquoi ils ont surnommé la décision du couple «Megxit».

On croyait à l’origine que le couple passerait la majorité de son temps au Canada. Cependant, des rapports récents suggèrent que le couple vit actuellement dans un manoir de 20 millions de dollars à Malibu.

Le prince Harry et Meghan ont-ils décidé de partir parce qu’ils ne voulaient pas être des «figures de proue sans voix?»

Voir ce post sur Instagram «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de quitter leurs fonctions royales, mais beaucoup de gens croient que Meghan est le moteur de la décision. Selon Express, l’écrivain royal, Ashley Pearson, estime que la vie royale n’était pas aussi spectaculaire que Meghan le pensait.

“Elle ne savait pas à quel point il est vraiment glamour d’être royale et, lorsqu’elle a découvert qu’elle serait une fonctionnaire avec une tiare, elle a dit:” Pas question “”, a déclaré Pearson.

Meghan était également très «politiquement motivée» avant de rejoindre le prince Harry et de nombreux experts royaux pensent qu’elle n’aimait pas le fait qu’elle n’était plus autorisée à exprimer sa position politique. À cause de cela, elle était désespérée de revenir à son ancien style de vie.

La correspondante de la BBC, Jonny Diamond, a déclaré que si Meghan continuait à rester dans la famille royale, elle craignait de devenir «une figure de proue sans voix».

Alors que Meghan et le prince Harry n’ont pas encore abordé la raison exacte qui les a amenés à leur décision de démissionner en tant que royals seniors, le prince Harry a laissé entendre que la pression d’être un royal était trop lourde à porter et que cette décision bénéficierait non seulement à lui. et sa femme mais aussi leur fils.