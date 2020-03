Le prince Harry et Meghan Markle ont un milliard de raisons de ne jamais revenir à la vie royale

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont choqué leurs fans royaux en annonçant leur sortie de la monarchie britannique. Depuis lors, Megxit fait la une des journaux et tout le monde veut savoir ce qui va se passer ensuite.

Nous savons que le couple a vécu une vie plus calme et plus paisible au Canada, ce qu’ils ont toujours voulu. Une autre chose que la plupart des gens savent bien, c’est que les autres membres supérieurs de la famille royale, en particulier le prince Charles et le prince William, sont soumis à un stress extrême depuis le départ de Meghan et du prince Harry, car ils travaillent sans relâche pour finaliser tous les détails.

Dire que Meghan et le prince Harry ont fait face à bien plus que leur juste part de drame depuis leur mariage est un énorme euphémisme. Ils étaient constamment harcelés et examinés par les tabloïds britanniques, et ils en sont arrivés au point où ils en avaient assez et ont décidé que la vie sous les projecteurs n’était tout simplement pas pour eux.

Alors, reviendront-ils jamais? Eh bien, il s’avère que le prince Harry et Meghan ont un milliard de raisons de ne jamais revenir à la vie royale.

Ce que nous savons sur Megxit jusqu’à présent

À partir du printemps 2020, Meghan et le prince Harry ne seront plus connus comme «leurs altesses royales».

Alors, que savons-nous du Megxit jusqu’à présent? Selon Insider, la famille royale essaie de rester forte dans l’exercice de ses fonctions. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont récemment été vus avec le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, lors d’une visite dans un centre de réadaptation. Cela a pris beaucoup de gens par surprise, étant donné qu’un engagement comme celui-ci aurait généralement eu lieu avec le prince William, Kate, Meghan et le prince Harry.

Cependant, nous pouvons nous attendre à voir des changements majeurs se produire dans un proche avenir, car l’une des choses que nous avons apprises sur Megxit est que la princesse Béatrice et la princesse Eugénie vont intensifier et assumer plus de responsabilités.

Le prince Harry et Meghan peuvent-ils revenir?

Le prince Harry et Mehgan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Apparemment, il y en a. Selon Insider, Megxit pourrait être révisé dans un an et il est possible que Meghan et le prince Harry décident de retourner à la vie royale.

Les douze prochains mois vont être une période de transition pour eux, donc les choses pourraient définitivement changer à l’avenir. Bien que beaucoup de gens soient déçus que nous ne verrons plus Meghan et le prince Harry lors des engagements royaux, du moins pour l’instant, nous sommes heureux pour eux qu’ils vivent la vie qu’ils veulent et méritent.

Cependant, même la reine a déclaré qu’elle souhaitait que son petit-fils et sa femme puissent rester en tant que membres de la famille royale, bien qu’elle veuille également ce qui est le mieux pour eux. S’il est vrai que personne ne sait ce qui se passera à l’avenir, il reste possible que Meghan et le prince Harry puissent décider de reprendre leurs fonctions officielles en tant que membres actifs de la famille royale.

Plus récemment, la reine Elizabeth a eu un cœur à cœur de quatre heures avec son petit-fils, le prince Harry. Selon les témoignages, la reine lui aurait dit qu’il sera “toujours le bienvenu” dans la famille royale.

“Elle lui a dit très clairement que lui et Meghan sont toujours en mesure de revenir s’ils changent d’avis et qu’elle les accueillera à bras ouverts”, a déclaré une source au Sun.

Donc, si tel est son souhait, il peut certainement revenir.

Le prince Harry et Meghan ont un milliard de raisons de ne jamais revenir à la vie royale

Même si le prince Harry et Meghan pourraient éventuellement revenir à la vie royale, ils ont en fait un milliard de raisons de ne jamais le faire.

Pourquoi est-ce? Eh bien, il s’avère qu’ils sont sur la bonne voie pour gagner un peu d’argent maintenant qu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales. Selon Business Insider, ils sont tous prêts à créer une marque mondiale qui leur sera très lucrative.

Actuellement, le prince Harry et Meghan auraient une valeur de 30 millions de dollars. Mais les experts disent que les deux pourraient facilement créer une marque mondiale d’un milliard de dollars.

David Haigh, le PDG de Brand Finance, une société d’évaluation de marque à Londres, a déclaré à WWD qu’il croyait que Meghan et le prince Harry pouvaient exploiter leur pouvoir de célébrité dans une marque à un milliard de dollars, un peu comme ce que Kylie Jenner a fait avec sa marque de beauté et de maquillage. Kylie Cosmetics.

Jonathan Shalit, un agent célèbre et président de l’InterTalent Rights Group, basé à Londres, a déclaré à l’Associated Press, ajoutant que les Sussex pourraient devenir une marque d’un milliard de dollars. Shalit note que les Sussex ont “100% plus de valeur que les Obamas” parce que “les Obamas ne sont pas royaux”.

En plus de leur Klout royal, ils sont commercialisables. “Ne vous y trompez pas, Harry et Meghan sont incroyablement commercialisables, incroyablement commercialisables”, a déclaré le producteur et analyste juridique américain Harvey Levin.

Marc Cuban a même déclaré publiquement que le couple pouvait potentiellement faire “une somme impie” après la sortie de la royauté. La clé, dit Cubain, reste authentique.

“Tant qu’ils restent authentiques, tant qu’ils limitent leurs projets et n’essaient pas de vendre tout et n’importe quoi, alors je pense qu’ils sont les nouveaux Obamas”, a déclaré Cuban sur “Harry & Meghan: The Royals In Crisis.” «Ils auront une marque si précieuse qu’ils pourront choisir ce qu’ils veulent faire…. Ils vont vivre le rêve. “

Les chances sont, ils seront beaucoup plus riches maintenant qu’ils ont décidé de devenir financièrement indépendants et de démissionner en tant que royals seniors.