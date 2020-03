Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message à propos du coronavirus: «Ce sont des temps incertains»

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont peut-être quitté leurs fonctions royales, mais ils utilisent toujours leur influence sur les médias sociaux pour inciter leurs partisans à agir pendant les «temps incertains» du coronavirus (COVID-19) et à se réunir pour le plus grand bien.

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan parlent de «temps incertains»

Le prince Harry et Meghan ont récemment terminé leurs fonctions royales, mais ils utilisent toujours leur compte Instagram pour répondre aux inquiétudes des coronavirus, expliquant comment «nous avons besoin les uns des autres» pendant cette période «effrayante».

«Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant une période qui peut honnêtement être assez effrayante », commence leur message.

Ils continuent: «Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont besoin de soutien en ce moment, qui travaillent sans relâche pour répondre à cette crise dans les coulisses, en première ligne ou à la maison. Notre volonté, en tant que peuple, de faire face à ce que nous vivons tous avec COVID-19 est impressionnante. Ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain. »

«Nous parlons souvent de compassion. Toutes nos vies sont en quelque sorte affectées par cela, unissant chacun de nous dans le monde. La façon dont nous nous approchons les uns des autres et nos communautés avec empathie et gentillesse est incontestablement importante en ce moment », écrivent-ils.

Le prince Harry et Meghan promettent de partager des informations et

Ressources

De nombreuses célébrités se mobilisent pour aider tout le monde à travers

cette fois et les Sussex ont offert à leurs partisans une promesse de fournir

informations et inspiration, rappelant à chacun que «nous sommes tous

ensemble.”

“Au cours des prochaines semaines, ce sera notre principe directeur”, poursuivent-ils. «Nous partagerons des informations et des ressources pour nous aider tous à naviguer dans l’incertitude: de la publication d’informations et de faits précis par des experts de confiance, à l’apprentissage des mesures que nous pouvons prendre pour nous maintenir, nous et nos familles en bonne santé, à travailler avec des organisations qui peuvent soutenir notre bien-être mental et émotionnel. »

“De plus, nous nous concentrerons sur les histoires inspirantes de la façon dont tant d’entre vous dans le monde se connectent de manière grande et petite pour nous élever tous”, note le Sussexes. «Nous sommes tous dans le même bateau, et en tant que communauté mondiale, nous pouvons nous soutenir mutuellement à travers ce processus – et construire un quartier numérique qui se sent en sécurité pour chacun d’entre nous. Nous avons hâte de partager davantage au cours des jours et des semaines à venir… »

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Leurs fans répondent avec gratitude

Les fans de Royal étaient ravis d’entendre les Sussex, même si leur message portait sur ces moments stressants. Parmi les commentaires laissés par les fans figuraient des notes de gratitude, notamment: «Merci d’avoir partagé l’amour et la lumière» et «Amen! C’est là que nous découvrons ce que nous apprécions vraiment. Restez en sécurité et en bonne santé. “

Un autre fan a noté: «Merci. J’espère que vous vous portez tous bien. Merci d’avoir pensé à nous, j’aimerais que tout le monde soit aussi attentionné et gentil que vous. La gentillesse est gratuite. “

«Merci pour votre soutien continu aux problèmes mondiaux et mondiaux. Nous vous félicitons. Je vous félicite et je suis d’accord avec cela. Ce sont des temps difficiles. Il n’y a pas de temps pour être négatif. Nous devons nous soutenir et nous entraider », a ajouté un autre intervenant.