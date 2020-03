Le prince Harry et Meghan Markle peuvent avoir un “ sentiment de peur ” à propos de la vie après leur sortie royale, expert en sinistres

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Cambridge, quittent leur vie royale et, alors qu’ils entament un nouveau chapitre sous les projecteurs, ils auraient des inquiétudes quant à ce que l’avenir leur réserve. Un expert royal pense que les Sussex pourraient avoir peur d’un domaine d’incertitude en particulier.

Le prince Harry et Meghan font leur sortie officielle

En janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé leur plan de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales et la reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale pour aplanir les détails. Les derniers détails de leur accord comprenaient l’abandon de l’utilisation de leurs titres de RHS, l’expression Royal Sussex et le financement public, à compter du 31 mars.

La reine a publié une déclaration qui lui a donné sa bénédiction et a partagé son soutien. Elle a noté à l’époque: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Le prince Harry et Meghan auraient un «sentiment de peur»

Bien qu’il soit probable

que le prince Harry et Meghan profiteront d’une vie éloignée du public constant

et l’examen des médias, il y a des soucis à gérer, selon

à l’expert royal Omid Scobie.

Selon Scobie, la plus grande préoccupation est qu’ils devaient

rester au revoir à leur personnel royal, un groupe qui a donné des assurances qu’ils

ont plus.

“Pour Meghan, dire au revoir à son personnel ne représentait pas seulement une triste fin pour la relation qu’ils avaient eue ensemble, cela représentait également la fin de son temps en tant que membre actif de la famille royale”, a expliqué Scobie.

Il a ajouté: «Les émotions ont augmenté et il y a eu des larmes, des câlins. Je pense que pour Meghan, elle apprécie vraiment le travail que cette très petite équipe, devenue une famille pour le couple, a accompli pour eux. »

“Ils les ont aidés à repousser les attaques des tabloïds et les ont aidés à organiser des tournées et des engagements incroyables”, a déclaré Scobie à Access Hollywood. «C’est cette équipe qui fait tout cela. Pour Harry et Meghan de laisser cela derrière, il y aura probablement aussi un sentiment de peur. »

“Ils commenceront avec un groupe de personnes entièrement nouveau une fois qu’ils seront complètement sortis de la famille royale”, a-t-il noté. “Cela va prendre un certain temps pour vraiment s’habituer.”

Scobie a en outre partagé que le couple fait des sacrifices personnels pour faire de son plan de sortie une réalité, notant: «ils perdent beaucoup de privilèges en tant que membres inactifs de la famille royale. Harry a renoncé à ses titres militaires honorifiques, ce qui a probablement été la pilule la plus difficile à avaler pour eux. »

Le prince Harry et Meghan ont dit au revoir à leurs aides

Le prince Harry et Meghan ont organisé un déjeuner à l’hôtel Goring pour leur équipe avant de terminer leurs derniers engagements. Scobie a partagé comment, alors qu’ils terminaient les choses avec leur vie royale, «cela a été une montagne russe émotionnelle.»

«Ce fut en fait un moment très déchirant alors qu’elle a dit au revoir à certains des assistants qui ont travaillé le plus près d’elle au cours de la dernière année et ont vraiment protégé Harry et Meghan pendant des moments vraiment difficiles. Ce fut un moment difficile, mais je pense aussi qu’il est venu avec de l’espoir car, bien sûr, Harry et Meghan entrent dans un nouveau chapitre qui, espérons-le, leur donnera la vie qu’ils veulent », a noté Scobie.