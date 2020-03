Le prince Harry et Meghan Markle pourraient avoir une «voie très difficile» vers l’indépendance financière après une épidémie de coronavirus, selon une source

Lorsque le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a décidé de marcher

de retour en tant que membres supérieurs de la famille royale, leur objectif principal était

indépendance »de la couronne tout en soutenant Sa Majesté la Reine

Elizabeth.

Mais leur rupture avec «The Firm» s’est produite bien avant

coronavirus

COVID-19 a complètement détruit la santé financière du monde dans une affaire de

semaines. Alors que Meghan et Harry se sentaient probablement confiants de faire

avant, il y a actuellement un manque important de discours.

Du coup, la perspective de gagner de l’argent n’est pas si simple pour

cet ancien couple royal.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

Le prince Harry et Meghan Markle voulaient le meilleur des deux

mondes

Le duc et la duchesse de Sussex voulaient essentiellement

pour choisir quelles parties de la vie royale ils ont participé. Ils

voulait conserver les bonnes parties, comme l’argent, le pouvoir et le prestige, tout en rejetant

leurs aspects les moins préférés, comme participer à la Rota royale et rester

politiquement neutre.

Il est rapidement devenu évident que cette approche

aller travailler – Harry et Meghan étaient libres de partir s’ils le voulaient, mais ils

ne pouvait pas simplement créer des rôles royaux comme ils le souhaitaient. La reine Elizabeth a envoyé le

quelques mots d’encouragement mais est resté ferme sur sa position. Ils ne pouvaient pas

utiliser le mot «royal» dans leur image de marque, par exemple. Et oui, ils devraient

payer leur propre chemin.

Cela semblait assez facile quand ils ont quitté pour la première fois – Harry même

a organisé un discours prononcé lors d’un sommet JP Morgan en février.

Mais maintenant, des événements comme celui-ci ont été annulés indéfiniment, laissant Harry et Meghan

coincé sans

un flux de revenus.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Personne ne sait à quoi ressemble l’avenir financier après le coronavirus

Bien qu’il semble que ce soit le cas maintenant, la pandémie de coronavirus ne

durer pour toujours et la vie finira par revenir à une sorte de normale. cependant,

ramification financière des fermetures d’entreprises qui durent des semaines ou des mois

pourrait faire des ravages sur l’économie. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite.

Un initié du palais a déclaré au diffuseur britannique Neil Sean que

Le prince Harry est parfaitement conscient de l’ampleur de la pandémie

affecté ses plans. «… La crise sanitaire mondiale a plongé le monde

dans un climat financier sans précédent et les opportunités pour les entreprises

gaspiller de l’argent en réservant des célébrités pour prendre la parole lors de conférences [aren’t there

anymore]», A déclaré Sean. «… Maintenant, cela pourrait être un chemin très difficile de devenir

indépendant financièrement.”

Le prince Harry et Meghan Markle devront attendre cette crise

Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres pour la vérité, pour le soutien et pour nous sentir moins seuls pendant une période qui peut honnêtement être assez effrayante. Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont besoin de soutien en ce moment, qui travaillent sans relâche pour répondre à cette crise dans les coulisses, en première ligne ou à la maison. Notre volonté, en tant que peuple, de faire face à ce que nous vivons tous avec COVID-19 est impressionnante. Ce moment est un véritable témoignage de l’esprit humain. On parle souvent de compassion. Toutes nos vies sont en quelque sorte affectées par cela, unissant chacun de nous dans le monde. La façon dont nous nous approchons les uns des autres et de nos communautés avec empathie et gentillesse est incontestablement importante en ce moment. Au cours des prochaines semaines, ce sera notre principe directeur. Nous partagerons des informations et des ressources pour nous aider à naviguer dans l’incertitude: de la publication d’informations et de faits précis par des experts de confiance, à l’apprentissage des mesures que nous pouvons prendre pour nous maintenir, nous et nos familles en bonne santé, à travailler avec des organisations qui peuvent soutenir notre mental et le bien-être émotionnel. De plus, nous nous concentrerons sur les histoires inspirantes de la façon dont tant d’entre vous dans le monde se connectent de manière grande et petite pour nous élever tous. Nous sommes tous dans le même bateau, et en tant que communauté mondiale, nous pouvons nous soutenir mutuellement à travers ce processus – et construire un quartier numérique qui se sent en sécurité pour chacun d’entre nous. Nous avons hâte de partager davantage au cours des jours et des semaines à venir…

Contrairement à tant d’autres personnes, Harry et Meghan ne sont en aucun cas

danger de perdre leur maison ou de ne pas pouvoir mettre le dîner sur la table, même

bien qu’ils perdent des revenus dans les semaines à venir. Les deux ont un coussin sain

des fonds sur lesquels se rabattre si cette pandémie se prolonge pendant plusieurs mois. Au tout

au moins, ils devraient suspendre leur maison de plusieurs millions de dollars.

Le duc et la duchesse de Sussex ont utilisé Instagram pour diffuser des messages de positivité et d’espoir pendant la crise. Ils ont encouragé les fans à prendre soin de leur santé mentale dans les jours à venir. “Avec tout ce qui se passe, c’est beaucoup à prendre. Beaucoup d’entre nous peuvent se sentir confus. Ou seul, ou anxieux ou effrayé… et isolément, certains d’entre nous peuvent juste se sentir ennuyés, ou que vous ne savez pas quoi faire de vous-même sans votre routine habituelle. Il est parfaitement normal de ressentir une de ces choses », ont-ils écrit.

“Mais voici la bonne chose (parce que maintenant nous devons entendre de bonnes choses, non?)”, Ont-ils poursuivi. “Oui, il y a de l’isolement et de la distance physique, mais il ne doit pas y avoir de solitude.” Ils ont ensuite partagé quelques ressources pour aider les fans à survivre à la distanciation sociale.

Ces membres de la famille royale ne savent pas comment le coronavirus affectera leur avenir. Mais ils espèrent sortir plus forts qu’avant.