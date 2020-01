Le prince Harry et Meghan Markle regretteront-ils de quitter la famille royale?

C’est un grand pas pour le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, de quitter leur vie de royals, car Harry a partagé que leur décision n’a pas été prise à la légère. Le couple a estimé qu’il n’avait pas d’autre option pour une vie paisible, mais regrettera-t-il sa décision? Un expert royal explique pourquoi le couple peut trouver que l’herbe n’est pas plus verte de l’autre côté.

Meghan Markle et le prince Harry regrettent leur sortie à la Maison du Canada le 07 janvier 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Samir Hussein / WireImage)

Le prince Harry et Meghan Markle abandonnent la vie royale

Après un examen minutieux des médias et du public et les interviews émotionnelles qu’ils ont accordées pour leur documentaire, il n’aurait pas dû être si surprenant que le prince Harry et Meghan annoncent qu’ils voulaient quitter la famille royale.

La reine Elizabeth a travaillé pour aplanir les détails et a partagé son soutien à leur décision dans une déclaration qui indiquait: «Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureux qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et positive pour mon petit-fils et sa famille.

Elle a poursuivi: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante… C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. »

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Les Sussex pensaient qu’il n’y avait «pas d’autre option»

Le couple abandonne ses titres en RHS et tout public

financement alors qu’ils passent à une vie au Canada, une décision que le prince Harry a appelé leur

seule option.

Lors d’un discours qu’il a prononcé lors d’un dîner de charité à Londres, le prince Harry a partagé: «Cela m’apporte une grande tristesse que cela en soit arrivé là. La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis.

Il a ajouté: “Et je sais que je n’ai pas toujours bien fait les choses, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option.”

Vont-ils regretter la décision?

Ils ont abandonné leurs fonctions royales et le prince Harry a dû donner

ses titres militaires, en plus ils rembourseront l’argent des contribuables utilisé pour

remettre à neuf leur maison Frogmore Cottage. Il y a eu des sacrifices, mais ils le feront

garder leurs propres patronages et associations privés.

Un commentateur royal pense que le prince Harry risque de rater sa vieille vie. Richard Fitzwilliams a déclaré à Express: “Bien que l’accord soit révisé dans un an, les Sussex ont en réalité été exilés.”

Il a poursuivi: «Ils sont cependant parmi les plus célèbres

couples dans le monde et, comme nous le voyons déjà, un média intrusif ne peut pas

en avoir assez. “

Il a partagé: «L’indépendance a son prix! Ils peuvent avoir une ascension fulgurante avec les plus grandes célébrités hollywoodiennes pour les soutenir, mais ils seront toujours suivis par la presse. Meghan peut être dans son élément, Harry peut se révéler totalement adaptable mais il pourrait aussi manquer ce qu’il a abandonné. »

Fitzwilliams a en outre affirmé que «la perte de ses liens militaires avec le prince Harry« bouleverserait profondément Harry ». L’expert a noté:« Puisqu’il ne peut plus porter d’uniforme, c’est quelque chose qu’il ressentira profondément. »