Le prince Harry et Meghan Markle ressentent un «immense soulagement» après la sortie de Royal, selon une source de revendications

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont terminé leurs derniers engagements royaux et devraient officiellement quitter leurs fonctions le 31 mars. Ce fut une route stressante pour le couple, qui était sous une forte pression des médias négatifs constants attention. Compte tenu des intérêts de leur famille et de la sécurité de leur fils Archie, il ne fait aucun doute que leur prochain chapitre soulagera, selon une source.

Meghan, duchesse de Sussex et prince Harry | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan se sentaient hors des options

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur bombe de se retirer de leurs fonctions royales en janvier, un plan qui a été approuvé par la reine Elizabeth, avec quelques règles fermes. Les Sussex ne pouvaient plus utiliser leurs titres de RHS, le nom de Sussex Royal, ni recevoir de financement public en échange de leur nouvelle vie.

Lors d’un discours qu’il a prononcé lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale après la décision, le prince Harry a fait remarquer à quel point cela était difficile mais aussi très nécessaire. «La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il expliqué lors de l’événement.

Les Sussex auraient ressenti «un immense soulagement»

Le besoin du couple de partir

le projecteur était primordial pour eux de vivre une vie normale et de protéger leur

famille. Avec leur déménagement au Canada, c’est

croyaient que laisser derrière eux leurs fonctions royales leur avait apporté un soulagement.

“Harry regarde droit

en avance sur son avenir avec sa famille. Ils passeront du temps en Californie

et au Canada », a déclaré une source à People. “Il ne regarde pas en arrière.”

L’initié a partagé: «C’est ce que Meghan et Harry ont toujours voulu – créer leur propre vie. C’est comme un immense soulagement de sortir du Royaume-Uni et de suivre son propre chemin. »

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

À quoi ressemblera la vie des Sussex?

Laisser sa vie royale derrière ça va être une énorme différence

pour le couple, mais une personne de leur entourage avait déjà dit à People: «Ils

adorent être au Canada, mais ils cherchent aussi des maisons à L.A. Ils vont

ont probablement des maisons aux deux endroits.

Un autre ami proche du couple a partagé que Meghan ne regrettait pas sa décision. “Meghan n’a aucun regret et le ciel est la limite. Dit-elle [she and Harry] l’impression qu’un poids énorme a été levé », a déclaré l’initié au Daily Mail.

La source a ajouté: “Ils ont passé du temps de qualité

ensemble en famille. Meghan a cuisiné et fait des aliments pour bébés faits maison pour

Archie. “

“Tout tourne autour d’Archie en ce moment et

Meghan se remet en forme », a expliqué son amie. “Ils ont un quotidien

routine de faire du yoga et de faire de longues randonnées. “

L’initié a expliqué comment Meghan avait vraiment le meilleur de leur fils

intérêts à l’esprit, en notant: “Elle avait aussi l’impression qu’elle ne pouvait pas être la meilleure mère

à Archie si elle n’était pas son vrai moi authentique. Quelque chose qu’elle ressentait

elle ne pouvait pas être dans les limites de la famille royale. “

“Elle a dit qu’elle ne voulait pas qu’Archie reprenne son stress

et l’anxiété. Elle avait l’impression que c’était un environnement toxique pour lui parce qu’il y avait

trop de tension et de frustrations refoulées », a ajouté la source.