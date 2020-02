Le prince Harry et Meghan Markle reviennent au Royaume-Uni Post Megxit. Voici où vous pouvez les voir

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry gardent un profil bas depuis leur arrivée au Canada. Eh bien, aussi bas que le peuvent les membres de la famille royale. Avant d’annoncer leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale et de quitter le Royaume-Uni, les photos du couple étaient partout. Mais maintenant, le couple royal est beaucoup moins accessible aux médias.

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Si vous avez raté les Sussex depuis le Megxit, ne vous inquiétez pas. Ils seront bientôt de retour au Royaume-Uni pour un certain nombre d’engagements.

Les détails de Megxit

Plus tôt cette année, le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils voulaient devenir financièrement indépendants et prendre du recul par rapport à leurs rôles de royals seniors. Malheureusement, la reine Elizabeth II a déterminé qu’il n’y avait aucun moyen pour les deux d’être financièrement indépendants et de continuer à la représenter officiellement, de sorte que le couple a dû renoncer à leurs postes de royals travaillant.

Malgré la décision prise il y a des semaines, un porte-parole des Sussex a révélé que les changements ne prendraient effet que le 1er avril.

“Le duc et la duchesse passeront leur temps au Royaume-Uni et en Amérique du Nord”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué obtenu par People. «En plus de continuer à travailler en étroite collaboration avec leurs parrainages existants alors qu’ils élaborent un plan pour des engagements au Royaume-Uni et dans le Commonwealth tout au long de l’année, le duc et la duchesse ont également organisé des réunions dans le cadre de leurs travaux en cours pour établir un nouveau non organisation à but lucratif. Les détails de cette nouvelle organisation seront partagés plus tard dans l’année. »

Quand le prince Harry et Meghan Markle seront-ils de retour au Royaume-Uni?

Avant que ces changements n’entrent en vigueur, Meghan et Harry feront une dernière tournée des événements au Royaume-Uni. Le 28 février, Harry sera à la session d’enregistrement du Invictus Games Choir. La semaine suivante, le couple assistera aux Endeavour Fund Awards. Le 6 mars, Harry participera à l’ouverture du musée immersif, l’expérience Silverstone. Le lendemain, Meghan et lui iront au Mountbatten Music Festival au Royal Albert Hall. Le 8 mars, Meghan abandonnera son mari pour participer à la Journée internationale de la femme. Le 9 mars, les deux hommes termineront leur tournée en assistant au Commonwealth Day Service à l’abbaye de Westminster avec d’autres membres de la famille royale.

Qu’adviendra-t-il du prince Harry et de Meghan Markle après le 1er avril?

Dans le cadre de cet accord, Harry et Meghan ont dû se retirer de leurs fonctions royales, qui comprenaient les nominations militaires de Harry. Mais certaines choses resteront les mêmes.

“En général, les thèmes de leur travail lié à la cause resteront inchangés, ce qui inclut le Commonwealth, la communauté, l’autonomisation des jeunes et la santé mentale, collectivement”, a déclaré le porte-parole.

Et dans un an, la reine et sa famille revisiteront cette nouvelle configuration pour voir si elle fonctionne toujours pour tout le monde.

“Comme il n’y a pas de précédent pour ce nouveau modèle de fonctionnement et d’indépendance financière éventuelle, la famille royale et les Sussex ont convenu d’un premier examen de 12 mois pour s’assurer que l’accord fonctionne pour toutes les parties”, a déclaré le porte-parole.