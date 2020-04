Le prince Harry et Meghan Markle sont-ils des conducteurs soucieux de l’environnement?

Le prince Harry et Meghan Markle se sont éloignés de la vie royale et, conjointement avec un mode de vie plus simple, semblent également démontrer leurs valeurs environnementales. Afin de réduire leur empreinte écologique, le couple fait des compromis publics en ce qui concerne leurs véhicules personnels. Nous voulions en savoir plus sur l’histoire du prince Harry avec Audi et explorer pour savoir si le couple emblématique est vraiment aussi respectueux de l’environnement qu’il semble l’être.

Le prince Harry aime ses véhicules Audi

La famille royale apparaît généralement dans une variété de véhicules, y compris les modèles Bentley, Aston Martin et Jaguar. Audi, cependant, pourrait être un favori, au moins pour le prince Harry et son père, le prince Charles. Entre les deux, au fil des ans, ils ont tous deux possédé une variété de modèles de véhicules Audi comme les RS5, S3 et A8. Le duc et la duchesse de Cambridge ont également possédé une Audi A5 Sportback et une A3. Le prince Harry a récemment acheté une nouvelle Audi et échangé son Audi RS6 Avant.

La dernière édition au garage du couple

Le prince Harry a mis en vente son Audi RS6 Avant 2017 sur AutoTrader.com. Cette voiture emblématique a été utilisée pour conduire sa future femme, Meghan Markle, au mariage de Pippa Middleton en 2017. Avec seulement 4 464 milles et des charges supplémentaires, le prince Harry dit au revoir à la RS6 avec un prix demandé de 71 000 £ (93 147 $ USD) .

Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement déménagé avec leur nouvelle voiture, l’Audi E-Tron 55. Le couple a été repéré au volant du véhicule électrique d’Audi, se rendant au cloître, près de la chapelle Saint-George. Ce dernier achat de VE a tout le monde se demande si le duc et la duchesse étaient motivés à changer en raison de valeurs respectueuses de l’environnement.

Examen récent des schémas de vol choisis

Meghan Markle et le prince Harry | Samir Hussein / WireImage / .

Ce n’est que l’année dernière que le couple royal s’est retrouvé sous surveillance pour leurs choix de vie en jet privé. En vacances en France, le prince Harry et Meghan Markle ont été photographiés à l’extérieur d’un jet privé. Quelques semaines seulement avant le contrecoup du vol privé, le prince Harry a dit au British Vogue que lui et sa mariée n’auraient pas plus de deux enfants pour des raisons environnementales. Le duc s’était également prononcé en faveur de la lutte contre le changement climatique, pieds nus au camp de Google également. Lorsque les vols suggèrent d’émettre sept fois la quantité habituelle d’un avion de ligne commercial, la décision d’utiliser des jets privés semble contredire de manière flagrante les préoccupations «vertes» du couple.

Préoccupations légitimes de réduire un impact environnemental

Malgré la controverse des jets privés, il y a plusieurs indications que le prince Harry et Meghan Markle sont authentiquement préoccupés par la protection de l’environnement. Certes, le dernier changement de véhicules confirme que le couple royal voulait renoncer à la puissance du gaz pour une variété EV plus propre. Après tout, ils ont conduit la voiture électrique Jaguar E-Type Zero le jour de leur mariage. Le prince Harry peut prendre une page des sentiments publics de son père pour les efforts et les causes «verts». Le prince Charles n’est pas étranger à appeler à l’action et l’a fait publiquement en s’adressant aux services financiers et aux marchés de capitaux.

Le couple royal a peut-être pris une mauvaise décision de voler en privé en août dernier. Cependant, la plupart de leurs choix de vie quotidiens semblent soutenir les efforts écologiquement rationnels. Les deux peuvent s’exprimer davantage sur certaines causes que sur d’autres, notamment les récents commentaires de Meghan Markle sur l’égalité des sexes et la participation au Sommet One Young World à Londres. Mais, quand il s’agit de vivre leur vie la plus respectueuse de l’environnement, ils semblent faire de leur mieux. À tout le moins, ils ont décidé d’échanger l’Audi à essence pour la voiture électrique Audi E-Tron.