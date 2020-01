Le prince Harry reviendrait-il à la vie royale si lui et Meghan Markle divorçaient jamais?

Prince

Harry et Meghan Markle ont récemment fait une annonce massive: ils partent

la famille royale. Bien sûr, Harry sera toujours lié à la famille royale par

du sang, et Meghan est une belle-famille, qu’elle travaille pour la famille ou non. Mais le

la séparation signifie que les deux mettent essentiellement tous leurs œufs dans un

panier – les uns avec les autres.

Ce n’est pas quelque chose à quoi on aime penser, mais de nos jours, le divorce est courant. Que ferait Harry si lui et Meghan se séparaient?

Le prince Harry et Meghan Markle | Ben Stansall / WPA Pool / .

Harry n’a jamais aimé grandir sous les projecteurs

Quand Harry a perdu sa mère, il a été forcé de marcher derrière elle

cercueil alors que des millions de personnes le regardaient. Et dans une interview avec Newsweek

en 2017, il dit que ce jour – et ce moment – le hante toujours. “Je ne

pense que tout enfant devrait être invité à le faire, en toutes circonstances, “Harry

dit de l’occasion.

Quand Harry était adolescent, il a commencé à se déchaîner. Il faisait souvent la fête, buvant et fumant beaucoup, et ne donnant pas l’exemple qu’il aurait dû être en tant que royal. William a aidé à le rallier, et il attribue à William pour avoir essentiellement sauvé sa réputation royale. Mais maintenant, il semble qu’il savait depuis le premier jour qu’il n’était pas censé être un royal.

Meghan semble avoir été sa grâce salvatrice

Bien que certains suggèrent que Meghan n’est pas bon pour Harry, les gens sont

oubliant que le prince n’a jamais

adoré son rôle royal. Pour lui, rencontrer Meghan était la meilleure chose qui pouvait

arrivé. Elle vient d’une vie normale sans aucun lien avec la royauté, qui

semble être exactement ce que voulait Harry.

Il est possible qu’Harry savait déjà qu’il voulait quitter la vie royale avant même que les deux ne se nouent. S’il avait voulu rester, il n’aurait pas laissé Meghan prendre cette décision pour lui. Pour Harry, Meghan est la meilleure femme qu’il aurait pu épouser, et indépendamment de la négativité, les deux semblent très amoureux.

Un divorce pourrait voir Harry de retour au Royaume-Uni – mais pas nécessairement en tant que royal

Maintenant que les deux se sont isolés des deux côtés

(ils ont quitté la famille royale, et Meghan a une relation tendue avec

la plupart de sa famille), nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qui se passerait si

leur mariage n’a pas duré. Si Harry et Meghan l’ont appelé, il quitte le

route, on ne sait pas où sa vie l’emmènerait. Mais Harry serait très probablement

se retrouver au Royaume-Uni.

Même si Harry se rapprochait de sa famille, il ne semble pas qu’il reviendrait jamais à la vie royale. Harry a probablement eu l’idée de partir dans sa tête pendant de nombreuses années, et tout ce dont il avait besoin était d’un partenaire dans le crime pour le faire. Meghan était cette personne, et maintenant qu’il est parti, il ne reviendra probablement jamais. Si lui et Meghan divorcent, il pourrait vouloir se rapprocher de sa famille – mais ne redeviendrait pas l’un d’eux.