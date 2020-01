Le prince Harry rompt le silence après l’annonce de la scission royale

Le prince Harry est confiant dans sa décision.



Lors d’un dîner dans le centre de Londres, organisé par son organisme de bienfaisance Sentebale, le prince Harry a abordé sa séparation de la famille royale, marquant la première fois qu’il parlait publiquement du sujet depuis que lui et son épouse Meghan Markle ont annoncé leur décision de le faire.

“Ce fut tant de mois de pourparlers après tant d’années de défis”, a révélé le duc de Sussex. “Et je sais que je n’ai pas toujours bien compris, mais pour autant que cela se passe, il n’y avait vraiment pas d’autre option. Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne vous.”

Il a ensuite confirmé que la résolution que lui et la duchesse cherchaient était de continuer à servir la reine “sans financement public”. Cependant, le compromis n’a pas été atteint.

«Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible », a-t-il déclaré. “J’ai accepté cela, sachant que cela ne change pas qui je suis ni à quel point je suis engagé.”

Les mots de Harry sont arrivés un jour seulement après que Buckingham Palace a officiellement annoncé que Harry et Meghan perdraient leurs titres royaux de “Son Altesse Royale” et “Son Altesse Royale”.

“J’aurai toujours le plus grand respect pour ma grand-mère, ma commandante en chef, et je suis incroyablement reconnaissant envers elle et le reste de ma famille, pour le soutien qu’ils ont montré à Meghan et à moi au cours des derniers mois”, a ajouté Harry. «Je continuerai d’être le même homme qui chérit son pays et consacre sa vie à soutenir les causes, les organismes de bienfaisance et les communautés militaires qui sont si importants pour moi.»

