Le prince Harry sait que parler de la santé mentale peut profiter aux organismes de bienfaisance

Le prince Harry s’apprête à quitter son rôle de membre senior de la famille royale. Au cours des prochains mois, le public le verra probablement commencer à entreprendre divers projets. Bien qu’il soit resté discret sur les projets sur lesquels il se concentrera, il est probable que certains d’entre eux seront liés à la santé mentale. Au fil des ans, le prince Harry a été un ardent défenseur du bien-être mental et a été remarquablement ouvert au sujet de ses propres luttes intérieures.

La bataille du prince Harry contre la santé mentale

Pleins feux sur: Endeavour Fund Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil sur le travail incroyable accompli par le @EndeavourFund, une organisation créée par le duc de Sussex pour soutenir la communauté des forces armées. HRH était motivée par les ambitions des militaires et des vétérans blessés, blessés et malades (SIO) à travers le Royaume-Uni, qui souhaitaient utiliser le sport et les activités aventureuses dans le cadre de leur rétablissement. Et ce qu’ils choisissent d’assumer est extraordinaire! Ces hommes et ces femmes battent des records mondiaux et fixent des objectifs pour ceux du monde entier – non handicapés et handicapés, notamment: le premier amputé à traverser la calotte glaciaire du Groenland sans assistance, le premier triple amputé à se qualifier comme plongeur de sauvetage, le temps d’aviron sans assistance le plus rapide outre-Atlantique, et tant d’autres. Les efforts qu’ils entreprennent sont inspirants, mais ont également un impact énorme sur leur rétablissement physique, émotionnel et social, ainsi qu’un effet durable sur la famille et la communauté qui les entourent. Depuis son lancement en 2012, le Fonds Endeavour a soutenu près de 6 000 SIO dans les défis du sport et de l’aventure. Comme le disait The Duke, «La magie du Fonds Endeavour est qu’il permet à ceux qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie dans leur apogée, dont beaucoup se sentaient vaincus, d’utiliser le pouvoir du sport pour trouver un nouvel objectif. La confiance en soi renouvelée que nous voyons chez tous ceux qui y participent, et comment cela transforme leur vie et celle de ceux qui les entourent est écrasante. Au-delà de cela, chaque homme ou femme qui participe utilise leur effort comme une opportunité de lever des fonds pour un autre militaire ou femme qui a eu besoin du même soutien qu’auparavant. C’est un processus puissant et significatif dont je suis si fier de faire partie. » • Rien qu’en 2019, 17 subventions ont été soumises au bénéfice de près d’un millier de SIO et de plus de 200 familles et amis. 198 qualifications ont été acquises et plus de 80 sont de retour sur le marché du travail, se sentant épanouies et avec un sens renouvelé de l’objectif. Photo © Fonds Endeavour

La mère du prince Harry, la princesse Diana, est décédée tragiquement dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Bien que le traumatisme de perdre un parent puisse affecter profondément n’importe qui, le fait d’être sous les projecteurs a considérablement accru le traumatisme. Récemment, le prince Harry a révélé qu’après avoir perdu sa mère, il avait passé trois ans en thérapie à essayer de faire face à sa perte.

Il a également déclaré que sa vie ressemblait à un «chaos total» après avoir perdu sa mère d’une manière aussi publique. Il a également déclaré qu’à de «nombreuses occasions», il était très près d’avoir une dépression nerveuse complète. Le royal a parlé de la façon dont les professionnels de la santé mentale ont été bénéfiques et des progrès réalisés après avoir parlé à un conseiller. L’ouverture du prince Harry sur la santé mentale est certainement inhabituelle au sein de la famille royale. Sa vulnérabilité l’a définitivement attiré par de nombreuses personnes partout dans le monde.

Comment le prince Harry a-t-il aidé les organismes de bienfaisance en santé mentale?

Après l’admission initiale du prince Harry en 2017 concernant ses problèmes de santé mentale, il y a eu un effet d’entraînement quasi immédiat. Selon un reportage, plusieurs organismes de bienfaisance en santé mentale ont signalé une augmentation du nombre de personnes sollicitant leurs services après l’interview du prince Harry. Un organisme de bienfaisance connu sous le nom de The Mix a signalé une augmentation incroyable de 43% du nombre de personnes les contactant pour un soutien en santé mentale.

Une source de l’histoire a déclaré qu’il existe des preuves réelles pour soutenir l’augmentation et que les «gens ordinaires» sont plus susceptibles de demander de l’aide s’ils voient ou entendent parler de personnes célèbres rencontrant les mêmes problèmes. La source a qualifié les admissions du prince Harry d ‘«inspirantes» et a appelé encore plus de célébrités ou de personnes sous les projecteurs à s’exprimer de la même manière.

Sur quels projets de santé mentale le prince Harry travaillera-t-il?

Alors que la plupart des plans du prince Harry pour l’année restent secrets, il y a un projet majeur sur lequel il travaille activement: une série Apple TV + qu’il réalise en collaboration avec Oprah Winfrey. Récemment, il a été signalé que la série comporterait un certain nombre de visites dans différents établissements de santé mentale du Royaume-Uni. La série mettra en vedette des installations conçues spécifiquement pour les anciens combattants qui luttent contre la dépression et l’anxiété.

Dans sa déclaration annonçant la série, le prince Harry a déclaré: «Je crois vraiment qu’une bonne santé mentale – une bonne forme mentale – est la clé d’un leadership puissant, de communautés productives et d’un moi déterminé. C’est une énorme responsabilité de bien faire les choses alors que nous vous apportons les faits, la science et la prise de conscience d’un sujet si pertinent à cette époque. » Il ne fait aucun doute qu’en s’associant à un géant des médias comme Oprah, la mission du prince Harry visant à accroître la sensibilisation à la santé mentale atteindra un tout nouveau public.