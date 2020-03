Le prince Harry s’est engagé à “ mettre sa femme et son fils en premier ”, déclare un ami

Le mois de mars touche à sa fin, et cela marque le moment où Megxit sera officiel. Alors que les fans du monde entier sont déçus que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ne soient plus des cadres supérieurs, ils sont également ravis pour eux, étant donné qu’ils sont enfin en mesure de se lancer dans la vie qu’ils voulaient depuis des années. .

Le changement n’est jamais facile, et il a fallu des mois à Meghan et au prince Harry pour quitter leur rôle royal. Il ne fait aucun doute que cela n’a pas été facile pour eux, en particulier le prince Harry, car la vie royale est tout ce qu’il a jamais connu.

Depuis le début de sa relation avec le prince Harry, Meghan a subi de nombreuses réactions des tabloïds britanniques. Après leur mariage, de nombreuses personnes ont peut-être pensé que les choses iraient mieux, mais au contraire, c’était exactement le contraire.

Le couple a exprimé son mécontentement à l’égard de la vie royale et, peu de temps après, a fait l’annonce choquante qu’il démissionnerait de ses fonctions. Maintenant que la fin est presque là, un ami dit que le prince Harry s’est engagé à «mettre sa femme et son fils en premier».

La famille Sussex

Il semble qu’hier, le prince Harry a souvent été vu en train de taguer avec son frère aîné et sa belle-sœur, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Il était l’un des célibataires les plus désirés du monde entier, et certains fans sont peut-être même allés si loin pour se demander s’il allait s’installer.

Les fans de Royal sont certainement au courant de la façon dont lui et Meghan se sont rencontrés, Town & Country signalant qu’aucun d’eux n’a regardé en arrière après ce fameux rendez-vous aveugle. Presque du jour au lendemain, Meghan et le prince Harry sont devenus l’un des couples les plus regardés au monde, et les fans étaient ravis de leur mariage en mai 2018.

Peu de temps après, ils ont accueilli leur fils Archie Harrison, et le prince Harry a finalement eu la famille parfaite qu’il devait toujours avoir. Cependant, le couple est devenu submergé par la pression d’être sous les projecteurs royaux et a décidé qu’ils aimeraient vivre une vie tranquille et financièrement indépendante.

À quoi le prince Harry a-t-il renoncé pour quitter ses fonctions royales?

Prince Harry | Samir Hussein / .

Tout recommencer n’est jamais simple, même pour le prince Harry. S’il est probable qu’il soit un peu soulagé que le prochain chapitre de la vie commence enfin, sa sortie de la famille royale est un peu émotive.

Le prince Harry a dû abandonner pas mal de choses pour quitter son rôle, et la vie va être radicalement différente à partir de maintenant.

Alors, qu’est-ce qui change pour le prince Harry et Meghan? Eh bien, pour commencer, ils ne pourront plus utiliser leurs titres d’altesses royales. Le prince Harry renoncera également à ses titres militaires, ce qui est probablement l’une des choses les plus difficiles pour lui depuis qu’il a servi son pays dans les forces armées britanniques pendant dix ans.

La finalisation de tous les détails de Megxit a pris des mois, et cela n’a pas été sans changements importants.

Le prince Harry s’est engagé à «mettre sa femme et son fils au premier plan»

L’une des façons dont nous pouvons dire à quel point le prince Harry aime Meghan est en observant ce qu’il est prêt à faire pour la soutenir et Archie. Selon People, qui cite une source anonyme, il est plus que disposé à «mettre sa femme et son fils au premier plan» et à faire tout ce qu’il faut pour se concentrer complètement sur sa famille nucléaire. La source a ajouté que “[Prince Harry] est évidemment très dévoué à [Meghan]. “

Une partie de la sortie royale signifie que le prince Harry n’aura plus ses postes militaires honoraires. C’est une énorme perte pour le prince, car il a servi dans l’armée pendant une décennie. “Cela fait 10 ans de sa vie qu’il a donné pour servir son pays, et il doit essentiellement le donner maintenant parce qu’il a choisi de protéger sa famille”, a déclaré la source à People.

Alors que beaucoup de gens pourraient trouver impossible d’abandonner la vie royale, le prince Harry sait que le faire est la meilleure chose en ce moment. Nous pensons qu’il est absolument merveilleux de voir comment Meghan et Archie sont au centre de la vie du prince Harry et qu’il fera tout ce qu’il faut pour eux.