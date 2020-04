Le prince Harry va-t-il subir un choc culturel aux États-Unis?

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont officiellement quitté la famille royale et commencent leur nouvelle vie dans un endroit quelque peu surprenant. Le couple, qui partage le fils d’Archie Harrison, a choisi sa nouvelle base dans l’État de Californie, à Meghan.

Bien que très peu de détails soient connus sur leur nouvelle maison, y compris à quoi ressemble leur maison et dans quel quartier ils sont basés, la spéculation est en marche. Il est clair que le choix de Los Angeles a été au moins partiellement inspiré par le fait que c’est là que vit la mère de Meghan. Mais certains fans se demandent si le prince Harry pourrait finir par lutter contre le choc culturel.

Le prince Harry et Meghan Markle ont vécu au Canada pendant un certain temps

Après leur annonce en janvier de leur intention de prendre du recul en tant que membres de la famille royale, Meghan et le prince Harry n’ont pas perdu de temps pour commencer leur nouvelle vie. Ils ont rapidement mis en place une base d’accueil temporaire au Canada, où ils avaient passé leurs vacances d’hiver, et auraient apprécié le repos et la détente hors de la vue du public.

De nombreux fans croyaient qu’ils finiraient par vivre au Canada de façon plus permanente, d’autant plus que Meghan avait passé beaucoup de temps au pays lors du tournage de sa série télévisée Suits. Bien que des rumeurs aient volé, le couple a refusé de confirmer directement leurs plans, faisant remarquer dans leur déclaration seulement qu’ils prévoyaient de partager leur temps entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cependant, sur la base de leurs actions récentes, l’État de Californie avait toujours été leur phase finale.

Le prince Harry et Meghan Markle ont récemment déménagé à Los Angeles

En janvier, plusieurs sources proches du couple ont confirmé qu’elles fermeraient une propriété à Los Angeles, en Californie, près de la mère de Meghan, Doria Ragland. Le prince Harry et Meghan ont de nouveau agi rapidement, se déplaçant à Los Angeles juste avant le verrouillage des États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19.

Le couple est isolé depuis leur déménagement et les informations faisant état de leurs déplacements en Californie sont rares. Pourtant, il y a eu quelques premières indications que le prince Harry commençait peut-être à regretter d’avoir choisi de vivre si loin de sa famille au Royaume-Uni.

Selon certaines sources, le prince Harry n’a pas demandé la double nationalité, ce qui pourrait signifier qu’il ne prévoit pas vivre aux États-Unis de façon permanente. Le même rapport révèle que le prince Harry manque beaucoup à sa famille, en particulier à son père, qui a récemment été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus, bien qu’il se soit depuis rétabli.

Le prince Harry pourrait-il subir un choc culturel à Los Angeles?

Le prince Harry est né et a grandi en Angleterre, et c’est là qu’il conserve de solides liens familiaux. Comme le révèle une récente interview de Lady Julie Montagu, une Américaine mariée à l’aristocratie britannique, cela pourrait signifier des ennuis si lui et Meghan envisageaient de vivre en Amérique pour une durée indéterminée.

Il existe des différences très fondamentales entre la vie aux États-Unis et la vie en Angleterre, souligne Montagu. D’une part, les Américains ont tendance à être beaucoup plus ouverts à leurs sentiments et à vivre de manière plus informelle.

Le prince Harry aura sans aucun doute un peu de mal à s’adapter à un mode de vie différent, ainsi qu’à un environnement complètement différent. Comme l’indique la source de l’histoire, cela pourrait signifier qu’il subira un peu de choc culturel au cours des prochains mois.

Pourtant, ce changement pourrait finir par être une bonne chose pour le prince Harry, dans l’ensemble. “Nous sommes très ouverts émotionnellement, ce qui, je pense, pour Harry est en fait une très bonne chose”, a déclaré Montagu. “Il pourra parler de ses sentiments, probablement plus que ce dont il a pu parler ici.”