Le prince Henry et sa famille déménagent à Los Angeles

▲ Meghan Markle a tourné un documentaire; sera publié après que le couple aura officiellement quitté la royauté.

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a12

Londres Le prince Henry, petit-fils de la reine Elizabeth II, et son épouse Meghan, qui quitteront officiellement leurs fonctions de membres de la royauté britannique en avril, ont quitté le Canada pour la Californie, a rapporté vendredi le journal The Sun.

Alors que le Canada et les États-Unis se préparaient pour la semaine à fermer leur frontière commune pour lutter contre la propagation du coronavirus, le couple a pris un avion privé pour Los Angeles, selon le tabloïd britannique.

Enrique et Meghan ont quitté le Canada pour toujours, a déclaré une source proche du couple à The Sun. Les frontières ont été fermées et les avions ont cessé de voler, ils ont dû partir, a-t-il ajouté.

Cependant, selon la même source, le déménagement était prévu depuis longtemps.

Meghan, une ancienne actrice américaine, est née en Californie et y a de nombreux amis, où vit également sa mère. Jeudi, les studios de cinéma Disney ont annoncé que la duchesse de Sussex était le narrateur d’un film sur la vie d’une famille d’éléphants d’Afrique. Le documentaire sortira le 3 avril, trois jours après que le couple ait officiellement quitté son rôle de royauté.

Buckingham Palace a refusé de commenter les informations du Sun. La famille royale britannique a montré sa solidarité avec les agents de santé qui luttent dans le pays contre la pandémie de coronavirus.

Le père d’Enrique, le prince Charles, 71 ans, qui a contracté la maladie mais qui va bien, est apparu jeudi se joindre à ses compatriotes pour applaudir les agents de santé publique des jardins et des fenêtres.

