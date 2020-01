Le prince paranoïaque Harry a fait une accusation ridicule contre Victoria Beckham

Bien que nous sachions que le prince Harry et son frère pourraient être au milieu d’une querelle en ce moment, ce n’est vraiment pas tous les jours que nous entendons parler d’une querelle royale avec une célébrité. Cependant, il semble qu’il y ait eu une fois où le prince Harry et Victoria Beckham étaient en désaccord. Il semblerait que cela provienne d’une accusation ridicule que le prince Harry a faite au sujet du créateur de mode. Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est passé et comment les Sussex et les Beckham se sentent maintenant.

Le prince Harry pensait que Victoria Beckham répandait des rumeurs sur Meghan Markle

Victoria Beckham | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Ce n’est un secret pour personne que Meghan, duchesse de Sussex, fait beaucoup parler de la presse. Depuis la nouvelle de sa relation avec le prince Harry, Meghan a reçu beaucoup d’attention. C’est arrivé au point où même des personnes proches d’elle parlaient d’elle aux médias.

Dans un cas, le prince Harry pensait également que Beckham pouvait être une de ces personnes qui révélait des détails sur la vie privée de Meghan aux journaux.

Une source a partagé avec The Sun que Meghan et Beckham s’entendaient assez bien et «étaient en contact régulier» l’un avec l’autre. Cependant, les choses sont devenues aigres entre les deux lorsque certaines histoires sur la relation de Meghan et Beckham ont commencé à apparaître dans la presse.

Ces histoires incluent une en décembre 2017 sur Beckham donnant à la duchesse de Sussex des conseils pour trouver de bons stylistes, coiffeurs et facialistes. L’initié a allégué que Meghan “craignait que Victoria soit derrière” ces articles de presse divulgués, alors elle est allée voir le prince Harry à ce sujet.

Le prince Harry a eu un «échange délicat» avec David Beckham

Le prince Harry et David Beckham sont connus pour être proches. Le couple a beaucoup travaillé ensemble au fil des ans, surtout en ce qui concerne leur travail caritatif.

Pour cette raison, le prince Harry a décidé de confronter Beckham à propos de la possibilité pour sa femme de parler de Meghan à la presse.

“Harry est très protecteur de Meghan, et a décidé de régler le problème de front, en contactant directement son bon ami, David”, a déclaré la source au Sun. “Harry était très poli, mais évidemment c’était un échange assez maladroit et David était mortifié.”

L’initié a poursuivi: “Il a rapidement remis Harry à la bonne position, et les deux hommes ont accepté de passer à autre chose – mais cela a certainement rendu les choses difficiles pendant un certain temps.”

Les parties impliquées ont également découvert plus tard que ce n’était pas vraiment Victoria qui avait raconté l’histoire de Meghan dans les médias. C’était plutôt quelqu’un d’un salon de beauté.

La source a affirmé qu’il avait fallu «quelques mois» avant que les choses ne s’améliorent entre les Sussex et les Beckham. Cependant, il semble qu’ils n’aient plus de mauvais sang entre eux.

Les Beckham étaient présents au mariage du prince Harry et de Meghan en 2018, mais ils n’ont pas assisté à la célébration de la soirée.

Meghan Markle et Victoria Beckham pourraient également se quereller pour autre chose

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, la duchesse de Sussex est retournée à l’université! Rejoindre des étudiants et des éducateurs à l’Université de Johannesburg La Duchesse a pu annoncer une nouvelle série de bourses de genre de l’Association of Commonwealth Universities, dont elle est la marraine. Elle a également pu annoncer quatre nouvelles bourses pour aider les étudiants à étudier dans différents pays du Commonwealth, permettant une compréhension interculturelle et une opportunité d’approfondir leurs études à l’étranger. L’un des récipiendaires de ces subventions a partagé son histoire de grandir sur des terres agricoles au Kenya, où il a payé pour son éducation en commercialisant des légumes pour couvrir les frais de scolarité (le chou-fleur part pour être exact!) Il mène actuellement une étude sur les cancérogènes dans son pays , son lien avec le cancer – son travail contribue à changer les pratiques et à sauver des vies. La duchesse a été tellement émue par le travail accompli dans le secteur de l’éducation et pour discuter avec des penseurs aux vues similaires de l’importance de l’accès à l’éducation et du soutien nécessaire en interne. Lorsque la table ronde de ce matin a abordé les défis rencontrés dans ce secteur et à quel point cela peut sembler intimidant, la duchesse a déclaré: «Parfois, l’accès à l’éducation peut sembler si important, vous vous demandez par où commencer? Donc, vous commencez avec un élève ou une école, vous commencez simplement. Et c’est là que nous voyons le changement. »Elle a poursuivi en faisant référence à une citation de Martin Luther King Jr:« Faites le premier pas… vous n’avez pas besoin de voir tout l’escalier, faites simplement le premier pas. »Depuis le lancement de @the_acu_official Gender Grants en 2016, 28 universités dans 17 pays en ont bénéficié avec un minimum de 600 bénéficiaires participant à des ateliers soutenus par les subventions. #RoyalVisitSouthAfrica Photo © images Images PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 1er octobre 2019 à 3 h 26 HAP

Bien que ce ne soit pas très grave, certaines personnes ont prétendu que Meghan et Victoria Beckham avaient un peu de bagarre au sujet de la carrière de la mode de ce dernier.

Meghan a dit une fois qu’elle ne porterait jamais une robe Victoria Beckham parce qu’elle «n’a pas le long torse pour soutenir cette silhouette». Mais ce n’était pas la raison exacte de leur désaccord, car Meghan a été repérée dans quelques modèles Victoria Beckham qui sont pas de robes.

La tension entre Meghan et Beckham est venue à cause de la politique du designer de donner des choses gratuitement.

Une autre source a déclaré au Sun: «Victoria ne fait pas de cadeaux – c’est un principe qu’elle a depuis le premier jour, et elle s’y est obstinée. Mais évidemment, lorsque des représentants de la duchesse entrent en contact pour demander si Victoria peut commander et envoyer des tenues, le sujet de l’argent est difficile. »

Cependant, les choses se sont améliorées entre les deux femmes lorsque Meghan a appris que les membres de la famille royale ne sont pas censés accepter des cadeaux gratuits. En tant que telle, Meghan est désormais «heureuse de payer pour tout» et il n’y a plus de tension entre elle et Beckham à ce sujet.