Le prince William a dit qu’il avait vu Joker et qu’il avait peur

Il est possible que Joker, du réalisateur Todd Phillips, soit l’un des films les plus troublants que nous ayons vus en 2019. Bien qu’il s’agisse d’un film plus ou moins inspiré par la bande dessinée, il ne présente aucune intrigue. C’est la classification R, elle est violente et nous devons admettre qu’elle raconte l’une des origines les plus sinistres du Clown Prince of Crime, ici Arthur Fleck, il ne serait donc pas surprenant qu’une personne ait provoqué un certain niveau de peur d’avoir vu le bande. Et cela, cher lecteur, était le cas du prince William.

Dimanche dernier, ils ont remporté les prix BAFTA (de la British Academy of Film and Television Arts) et juste là, où Joaquin Phoenix a également été récompensé par le prix du meilleur acteur pour être le Joker, lui et le prince William se sont rencontrés. Apparemment, William était tellement impatient et excité de rencontrer Phoenix que Non seulement il a fini par exprimer à quel point sa performance et le film lui semblaient brillants, mais il a également admis qu’il avait un peu peur de voir la bande.

“Ravi de vous rencontrer”, a déclaré William à Phoenix, selon le magazine People. «J’ai adoré Joker. C’était brillant.Je l’ai reporté et reporté avant de le voir, car les gens m’ont dit “fais attention quand tu choisis de le voir”. Je suis content de ne pas l’avoir vu avant de m’endormir, mais félicitations pour une performance incroyable », a-t-il ajouté.

Comme Phoenix, qui a prononcé un discours dur contre le racisme au cours de la saison des prix en cours, le prince William a également fait une présentation dans laquelle il a abordé le manque de diversité dans les BAFTA.

“Tant au Royaume-Uni que dans de nombreux autres pays du monde, nous avons la chance d’avoir d’incroyables cinéastes, acteurs, producteurs, réalisateurs et techniciens, hommes et femmes de tous horizons et de toutes ethnies qui enrichissent notre vie à travers le cinéma”, a-t-il déclaré. . “Cependant, en 2020, et pas pour la première fois ces dernières années, nous parlons à nouveau de la nécessité de faire plus pour assurer la diversité dans le secteur et dans le processus d’attribution, ce qui ne peut tout simplement pas être correct en ces temps … “Il a dit.

9 février prochain Des Oscars auront lieu, où Phoenix a également été nominé pour le meilleur acteur pour sa performance dans Joker.

