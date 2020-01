Le prince William a montré sa “ confiance ” avec Kate Middleton au milieu du drame Harry et Meghan

Le prince William avait beaucoup à l’esprit lorsqu’il est sorti en public pour la première fois après la séparation royale du prince Harry et de Meghan Markle. William a rejoint sa femme, Kate Middleton, pour une réunion de discussion ouverte à Bradford cette semaine. Malgré les troubles dans la famille royale, les experts royaux pensent que William a fait preuve d’une réelle «confiance» lors de l’événement, prouvant que le duc de Cambridge est optimiste quant à l’avenir.

Prince William, le duc de Cambridge | Richard Stonehouse / .

La seule chose qui montre que le prince William a confiance

William et Kate ont rencontré des centaines de fans à Bradford cette semaine et tous deux ont fait bonne figure au public. Mais il y a eu une chose que William a faite qui a montré sa confiance face à ce qui a été des mois dramatiques pour la famille royale.

Selon Daily

Mail, le prince William a donné à Kate une rose blanche devant les caméras dans ce

s’est avéré être un moment affectueux pour le couple. Il a également aidé le

la foule a chaleureusement accueilli William et Kate, qui sans aucun doute ont été soulagés par le

accueil.

William et Kate se sont mêlés à la foule après avoir rencontré

certains étudiants et employés à l’intérieur de l’hôtel de ville de Bradford. Les deux avec enthousiasme

a salué les fans, ce qui était assez inattendu étant donné la récente sortie de Harry et Meghan.

Judi James, experte en langage corporel, estime que

Les actions de William pendant l’événement montrent qu’il a retrouvé son sens de

confiance. La famille royale a encore beaucoup de choses à régler dans le futur

mois, mais il est clair que le prince William a été heureux tout au long de la visite.

“Il interagit avec la foule en utilisant l’humour et l’emphatique

gesticulation et il y a tout lieu de penser que sa confiance est de retour », James

partagé. “Show-boating à la foule, il tend même à sa femme une rose dans un

PDA inhabituellement romantique et il ressort clairement du sourire alvéolé de Kate qu’elle est

apprécier le geste aussi. “

Comment le prince William et Kate Middleton font-ils face à la

drame?

Un autre aspect intéressant de la première sortie du couple est le fait qu’ils semblaient vraiment heureux d’être en public. Le prince William aurait eu des réunions avec la reine Elizabeth, le prince Charles et Harry au sujet de l’avenir des Sussex dans la monarchie – et la pression sur ses épaules est sans aucun doute immense.

Harry et Markle ont annoncé qu’ils se retiraient

des membres seniors de la famille royale sur les réseaux sociaux. L’annonce aurait

a choqué la famille royale, qui n’en a pas été informée à l’avance.

Mais le prince William et Kate Middleton n’ont montré aucun signe de stress ou d’inquiétude tout au long de leur récent engagement. Après s’être rencontrés à l’hôtel de ville, le couple a fait des milk-shakes ensemble au restaurant MyLahore et a fait de grands sourires pour les caméras.

Les deux sont également prêts à rendre visite aux familles dans le cadre de leur

Initiative Older Yet Wiser. La famille royale traverse peut-être

des changements importants, mais William et Kate font clairement leur part pour garder

le train roule.

À l’intérieur du rôle du prince Harry dans la monarchie

Avant la grande annonce de Harry et Meghan, le duc de

Sussex devait jouer un rôle important lorsque le prince William a hérité du

couronne.

Au fil des ans, William et Harry étaient très proches l’un de l’autre. Penny Junor, qui a écrit Prince Harry: Brother, Soldier, Son, soutient que Harry était censé être aux côtés de William quand il prend le trône.

“Les courtisans imaginaient à l’avenir que Harry serait

coude à coude avec William quand il était roi », a expliqué Junor. “Il

ramasser les morceaux pour lesquels William ne serait pas aussi bon. Ils seraient

complémentaires et côte à côte tout au long de leur vie. “

Bien sûr, tout cela a changé au cours des dernières années,

les frères ont connu une chute. Nous ne savons toujours pas ce qui a causé la faille

entre le prince Harry et le prince William, mais l’idée que Harry sera

soutenir William tout au long de son règne est désormais hors de question.

On ne sait pas ce qui va arriver à Harry et Meghan maintenant qu’ils se retirent. Les deux se préparent à passer une partie de leur temps au Canada et veulent devenir financièrement indépendants de la couronne.

La reine Elizabeth fait une déclaration

Après sa rencontre avec le prince Harry, le prince William et le prince

Charles, la reine Elizabeth a publié une déclaration concernant la

sortie choquante.

La reine Elizabeth a assuré aux observateurs royaux qu’elle

soutient la décision de Harry et Meghan de s’éloigner des projecteurs royaux. Elle

a toutefois déclaré qu’elle aurait préféré qu’ils restent dans leur

rôles.

Meghan est depuis revenue au Canada avec son fils, Archie

Harrison. On s’attend à ce que Harry se réunisse avec elle une fois qu’il aura fini d’accueillir le

dessin pour la Coupe du monde de rugby à XV de l’année prochaine au palais de Buckingham.

La famille royale n’a pas annoncé quand Meghan la fera

prochaine apparition publique.

La reine Elizabeth, le prince Charles et le prince William ont tous repris leurs fonctions royales alors que Harry et Meghan commencent leur vie au Canada.