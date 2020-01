Le prince William a-t-il juste fait allusion au drame de la famille royale avec le prince Harry et Meghan Markle lors de cette apparition?

Le prince William a-t-il laissé un soupçon subtil sur les tensions actuelles de la famille royale lors de sa première apparition conjointe avec Kate Middleton depuis l’annonce par le prince Harry et Meghan Markle qu’ils se retirent de leurs fonctions? Les fans de Royal ont trouvé ses commentaires très révélateurs.

Prince William et Kate Middleton | Charlotte Graham – Piscine WPA / .

Le prince William et Middleton ont discuté des collectivités

Le prince William et Middleton sont sortis pour une apparition

à Bradford Hall dans le West Yorkshire, où ils ont rencontré des dirigeants de diverses confessions

et les groupes communautaires. Au cours de leur rencontre, le prince William a semblé évoquer

une partie du drame qui s’est déroulé dans sa famille quand il a parlé de passer de

“défis.”

Les fans de Royal sont convaincus que même si William ne parlait pas

spécifiquement sur le prince Harry et Markle, ses paroles pourraient certainement s’appliquer à

la situation présente.

La vidéo a atterri sur Twitter, avec le prince William et Middleton assis à une table lors de la réunion tenue dans un centre communautaire, comme William l’a noté: «Vous pouvez voir que les communautés essaient de se réunir, de s’entraider, d’apprendre à se connaître autre. Et c’est vraiment crucial. »

Le prince William a ajouté: «Si nous pouvons reproduire cela davantage dans ce pays, cela ne peut être que pour de bon, rassemblant tout le monde. Ce qui est en partie la raison pour laquelle nous voulons nous déplacer maintenant au Royaume-Uni et voir autant d’endroits au Royaume-Uni que nous n’avons peut-être pas été trop pour essayer de comprendre certains des défis les plus complexes, certains des plus légèrement cachés. des défis dont les gens ont du mal à parler. »

Regarder # William sur les relations avec la communauté, ne peut s’empêcher de penser que cela s’applique à sa famille «Il essaie parfois de faire comprendre aux gens que c’est ok d’avoir ces défis, nous devons simplement les affronter et nous devons aller de l’avant plutôt que juste être coincé dans la paralysie »pic.twitter.com/zXKeWAZ5A1

– Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) 15 janvier 2020

Parlait-il du prince Harry?

Pendant qu’il discutait des relations avec la communauté, ses prochains commentaires ont incité les fans à croire à un certain niveau qu’il abordait tout ce qui s’était passé avec le prince Harry.

Le prince William a partagé: «Il essaie parfois d’obtenir

les gens comprennent que c’est bien d’avoir ces défis. Nous avons juste besoin de

traiter avec eux et nous devons aller de l’avant plutôt que d’être simplement coincés dans

paralysie et prétendre que cela ne se produit pas, ce qui n’est pas bon. “

En réponse à la réunion, le Daily Mail rapporte que l’évêque de Bradford, Tony Howarth, a partagé qu’il était «extrêmement important que les familles se réunissent pour parler». Il a expliqué à quel point l’apparence du prince Willam et Middleton était importante, notant: un moment cahoteux pour notre nation ici est un jeune couple à l’aise avec eux-mêmes et à l’aise avec toutes les différentes communautés qu’ils ont rencontrées aujourd’hui, rassemblant les gens et montrant que nous sommes tous à notre meilleur en tant que famille. »

La reine Elizabeth a approuvé le plan du prince Harry et Markle

Lorsque le prince Harry et Markle sont revenus de leur pause de six semaines de leurs fonctions royales, ils ont laissé tomber une annonce explosive. À l’époque, le couple partageait sur Instagram leur projet de prendre du recul par rapport à leurs rôles actuels.

La reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale pour discuter des questions en jeu, après avoir publié une déclaration expliquant son soutien à leur situation.

“Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille”, a-t-elle noté, ajoutant: “Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille.”

Elle a poursuivi: «Même si nous les aurions préféré à

rester membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons

leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une valeur

une partie de ma famille. “

La reine a répondu à la demande des Sussex d’être «financièrement indépendants», expliquant: «Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Il a donc été convenu qu’il y aura une période de transition au cours de laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni. »