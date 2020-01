Le prince William avait raison de s’inquiéter de la disparition de Meghan Markle dans la famille royale

Cela semble si lointain maintenant, mais ce n’était que quelques années

il y a quand le prince William interrogeait son frère le prince Harry pour se précipiter

dans une relation avec Meghan Markle. Cet incident est ce qui aurait provoqué

la querelle entre les frères en premier lieu.

Mais maintenant, avec toute la famille royale et tant d’autres

adeptes en blâmant la majeure partie sur Markle, les principaux fans se demandent:

Le prince William a-t-il toujours raison de remettre en question les motivations de Markle?

Prince William, Meghan Markle et Prince Harry | Eddie Mulholland – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle sont tombés amoureux rapidement

Le duc de Sussex a rencontré sa future épouse au Canada lors de la

été 2016. Ces deux ont eu un début tranquille dans leur relation, bien que

les deux savaient que la participation des médias serait importante une fois qu’ils seraient rendus publics.

Ils ne savaient tout simplement pas comment

fou ça deviendrait.

Le prince Harry a affirmé plus tard qu’il savait que Markle était spécial depuis ce premier rendez-vous à l’aveugle et qu’elle était tout aussi frappée. Une date s’est transformée en deux, et finalement, la paire s’est fiancée. Ils ont officialisé leurs intentions de mariage en novembre 2017 après un peu plus d’un an de fréquentation. Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés le 19 mai 2018.

Le prince William voulait que son frère fasse attention

Prince William et Prince Harry | Samir Hussein / WireImage

En tant que frère aîné, le prince William avait des inclinations naturelles pour rechercher son frère cadet dans toutes les facettes de la vie. Et ces deux-là étaient particulièrement proches après la mort tragique de leur mère, la princesse Diana, quand ils étaient tous les deux si jeunes.

Mais au lieu d’écouter les conseils du duc de Cambridge, le prince Harry a réagi avec colère lorsque William a suggéré qu’il pourrait se déplacer trop rapidement. L’expert royale Ingrid Seward a expliqué: «Tout cela a été si rapide que William et Kate n’ont pas eu un instant pour connaître Meghan car Harry connaissait à peine Meghan.»

De plus, après avoir attendu

ans pour prendre la décision de se marier avec sa femme Kate Middleton, le prince William était

bien familiarisé avec la patience dans les relations. En tant qu’expert royal Kate Nicholl

a expliqué: “Harry a soutenu William dès le début de sa relation avec

Kate et lui se sont sentis très déçus de ne pas obtenir le plein 100 de son frère

pour cent de soutien dans la relation avec Meghan. “

Le prince William a-t-il prédit

cela allait arriver?

Prince William, duc de Cambridge, Catherine, duchesse de Cambridge, Meghan, duchesse de Sussex et Prince Harry, duc de Sussex | Stephen Pond / .

Même le prince Harry et

Meghan Markle n’a probablement jamais imaginé qu’ils quitteraient la famille royale

comme ça. Mais le prince William a peut-être compris que le drame

pourrait être à l’horizon de toute façon.

D’une part, William

savait que son frère avait une relation difficile avec les médias avant même de se

marié. Harry les a toujours blâmés pour la misère de sa mère et, finalement,

pour sa mort.

Bien que le prince William

ne pouvait pas savoir que ces sentiments amèneraient Harry à quitter la famille, il

savait probablement que la presse ne traiterait pas Meghan Markle avec bonté. Et cela

serait suffisant pour envoyer Harry sur le bord.

Harry est prêt à

choisir sa femme plutôt que ses parents de sang

Prince Harry | Joe Giddins – Piscine WPA / .

Meghan Markle pourrait être

nouveauté comparable à la vie du prince Harry, mais ses récentes déclarations prouvent

il est prêt à laisser derrière lui les gens qu’il a connus toute sa vie en faveur de

la femme qu’il aime. Il n’est pas le premier membre de la famille royale à faire quelque chose comme

cette. Mais c’est encore assez choquant.

Il est possible que cela se soit produit, peu importe qui s’est marié avec le prince Harry. Le prince William est l’un des rares à l’avoir vu venir à un mile de distance.